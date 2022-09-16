Россиянин на пляже в Эстонии требовал у украинок говорить на русском, его лишили ВНЖ (видео)

Инцидент произошел в августе этого года в Таллине. Пьяный мужчина с гражданством РФ начал конфликт с беженками. Они сняли видео и добились справедливости.

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В Эстонии лишили постоянного вида на жительства мужчину с гражданством РФ, который летом этого года требовал у двух украинских беженок говорить на русском языке. Об этом сообщает местное издание ERR.

Как уточняется, сам инцидент произошел в августе этого года на пляже Пирита в Таллине. Мужчина, родившийся в Эстонии, но имеющий российское гражданство, в состоянии алкогольного опьянения стал приставать к двум женщинам из Украины, требуя от них "говорить нормально", то есть на русском языке. Тогда же в сети появилось видео, на котором россиянин с бутылкой пива в руках нецензурно выражается в адрес украинок.

Руководитель службы миграционного надзора Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Райнис Синикас рассказал изданию, что после разбирательств долгосрочное разрешение на проживание мужчины аннулировали.

"На прошлой неделе инициатор конфликта, произошедшего на пляже Пирита летом этого, года получил извещение о том, что на основании параграфа 241'2 Закона об иностранцах его лишают долгосрочного вида на жительства", – прокомментировал Синикас.

По его словам, у россиянина есть право оспорить это решение в течение десяти дней.

"Агрессия в любом виде недопустима. Все люди, живущие в Эстонии, должны чувствовать себя безопасно и защищенно в общественных местах", – подчеркнул представитель полиции.

Напомним, в Грузии из автобуса выгнали туристов за поддержку РФ. Они выкрикнули "Слава России", после чего грузинские пассажиры посоветовали туристам уезжать из страны.

Ранее Фокус писал о том, что россияне избили украинских беженок во Франции из-за музыки. Обеих женщин, эвакуировавшихся из Изюма за границу, после конфликта госпитализировали.