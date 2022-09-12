Россияне избили украинских беженок в Париже из-за музыки: обеих госпитализировали (фото)

От рук россиян пострадали жители Изюма, которые эвакуировались из-за оккупации города россиянами, сообщила посол в Эстонии Марьяна Беца.

Российские туристы избили двух украинок в Париже. Причиной конфликта стало то, что пострадавшие слушали украинскую музыку. Сейчас они госпитализированы. Об этом в понедельник, 12 сентября, в своем Twitter сообщила чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

По словам дипломата, инцидент во французской столице произошел вчера, в воскресенье, 11 сентября. Беца уточнила, что речь идет о двух украинках, которые были вынуждены выехать во Францию из Изюма Харьковской области по причине оккупации города российскими войсками.

"Их избили за то, что они слушали украинскую музыку. Обе оказались в больнице", — говорится в твите дипломата.

Посол также призвала ввести запрет на въезд в Европу гражданам РФ. К своему посту она прикрепила фотографию одной из пострадавших украинок.

Фото: Twitter

В комментариях к посту пользователи сообщили, что, предположительно, инцидент произошел не в Париже, а в пригороде Ниццы, "где поселилось много россиян". Официального подтверждения этой информации нет.

На происшествие также отреагировал эстонский депутат Европейского парламента Риго Террас. Он выступил за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам государства-агрессора.

"Дорогие друзья, а нужны ли в "зрелой" Европе такие туристы, как в Париже и Берлине? Запрет на выдачу виз – правильное решение", — написал парламентарий.

В посольстве Украины в Париже информацию об инциденте не сообщали.

Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, туристический поток из России в Европу в летние месяцы снизился на 90–95% по сравнению с показателями 2019 года за аналогичный период.

Ранее мы писали, что страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.