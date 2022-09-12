Поток туристов из России в Европу снизился на 95%, – Ассоциация туроператоров РФ

Основная причина резкого обвала российского турпотока – введенные в марте авиасанкции и ужесточение визовой политики стран ЕС по отношению к гражданам страны-агрессора. В АТОР соотечественникам предлагают летать на Кубу.

Туристический поток из России в Европу в летние месяцы снизился на 90–95% по сравнению с показателями 2019 года за аналогичный период. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С марта 2022 года из-за авиасанкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы кроме Сербии. Это уже фактически закрыло российский туризм в Европе", – говорится в статье.

Еще одной причиной стало ужесточение визовой политики европейских государств по отношению к гражданам РФ.

За первое полугодие текущего года количество поездок россиян в страны ЕС составило около 1,2 млн. При этом в доковидном 2019 году европейские страны приняли 8 млн граждан страны-агрессора.

По итогам лета падение может составлять 90-95%, так как оно всегда было наиболее востребованным сезоном для поездок в европейские страны, говорится в статье АТОР.

Как сообщает профильная организация, те граждане РФ, кто все же принимал решение провести отпуск на европейских курортах, были вынуждены добираться туда с пересадками. Как уточняется, они выбирали отели высокого уровня и организовывали свой отдых через туроператоров. Самым большим спросом пользовались у россиян пользовались направления категорий "четыре звезды" и "пять звезд".

В то же время, АТОР уточняет, что приведенные показатели включают не только туристические визиты. В эту статистику входит общее количество визитов, в том числе и те, где целью поездки являлись работы и учеба, а также визиты к родственникам.

В то же время, в АТОР предлагают своим соотечественникам летать на Кубу и венесуэльский остров Маргарита, куда с октября будут прямые рейсы.

Напомним, 9 сентября Совет Евросоюза окончательно отменил действие соглашения, согласно которому граждане Российской Федерации имели право на упрощенное получение виз со странами ЕС. С 12 сентября россиянам нужно больше платить за визы в Евросоюз и ждать их дольше.

Ранее стало известно, что страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд россиян с шенгеном. Ограничения начнут действовать с 19 сентября и будут осуществляться независимо от того, какими государствами была выдана шенгенская виза.