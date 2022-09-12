Потік туристів з Росії до Європи знизився на 95%, – Асоціація туроператорів РФ

Основна причина різкого обвалу російського турпотоку — введені в березні авіасанкції та посилення візової політики країн ЄС щодо громадян країни-агресора. В АТОР землякам пропонують літати на Кубу.

Туристичний потік із Росії до Європи влітку знизився на 90–95%, якщо порівняти з показниками 2019 року за аналогічний період. Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

"З березня 2022 через авіасанкції немає прямого авіасполучення між Росією і країнами Європи, крім Сербії. Це вже фактично закрило російський туризм в Європі", — йдеться в статті.

Ще однією причиною стало посилення візової політики європейських держав щодо громадян РФ.

За перше півріччя поточного року кількість поїздок росіян до країн ЄС становила близько 1,2 млн. Водночас у доковідному 2019 році європейські країни прийняли 8 млн громадян країни-агресора.

За підсумками літа падіння може становити 90-95%, оскільки воно завжди було найпопулярнішим сезоном для поїздок до європейських країн, йдеться у статті АТОР.

Як повідомляє профільна організація, ті громадяни РФ, хто все ж таки приймав рішення провести відпустку на європейських курортах, були змушені добиратися туди з пересадками. Як уточнюється, вони обирали готелі високого рівня та організовували свій відпочинок через туроператорів. Найбільший попит мали у росіян напрями категорій "чотири зірки" та "п'ять зірок".

Водночас АТОР уточнює, що наведені показники включають не лише туристичні візити. До цієї статистики входить загальна кількість візитів, зокрема й ті, де метою поїздки були робочі та через навчання, а також візити до родичів.

Водночас в АТОР пропонують своїм землякам літати на Кубу та венесуельський острів Маргарита, куди з жовтня будуть прямі рейси.

Нагадаємо, 9 вересня Рада Євросоюзу остаточно скасувала дію угоди, згідно з якою громадяни Російської Федерації мали право на спрощене отримання віз із країнами ЄС. З 12 вересня росіянам потрібно більше платити за візи до Євросоюзу та чекати на них довше.

Раніше стало відомо, що країни Балтії та Польща вводять заборону на в'їзд росіян із шенгеном. Обмеження почнуть діяти з 19 вересня та здійснюватимуться незалежно від того, які держави видали шенгенську візу.