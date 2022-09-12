Росіяни побили українських біженок у Парижі через музику: обох госпіталізували

Від рук росіян постраждали жителі Ізюма, які евакуювали через окупацію міста росіянами, повідомила посол в Естонії Мар'яна Беца.

Російські туристи побили двох українок у Парижі. Причиною конфлікту стало те, що постраждалі слухали українську музику. Нині їх госпіталізовано. Про це у понеділок, 12 вересня, у своєму Twitter повідомила надзвичайний та уповноважений посол України в Естонії Мар'яна Беца.

За словами дипломата, інцидент у французькій столиці стався вчора, у неділю, 11 вересня. Беца уточнила, що йдеться про двох українок, які були змушені виїхати до Франції з Ізюму Харківської області через окупацію міста російськими військами.

"Їх побили за те, що вони слухали українську музику. Обидві опинилися у лікарні", — йдеться у твіті дипломата.

Посол також закликала запровадити заборону на в'їзд до Європи громадянам РФ. До свого поста вона прикріпила фотографію однієї із постраждалих українок.

Фото: Twitter

У коментарях до посту користувачі повідомили, що, ймовірно, інцидент стався не в Парижі, а в передмісті Ніцци, де поселилося багато росіян. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

На подію також відреагував естонський депутат Європейського парламенту Ріго Террас. Він виступив за заборону на видачу шенгенських віз громадянам держави-агресора.

"Дорогі друзі, а чи потрібні в "зрілій" Європі такі туристи, як у Парижі та Берліні? Заборона на видачу віз — правильне рішення", — написав парламентар.

У посольстві України у Парижі інформацію про інцидент не повідомляли.

Нагадаємо, за даними Асоціації туроператорів Росії, туристичний потік із Росії до Європи у літні місяці знизився на 90–95% порівняно з показниками 2019 року за аналогічний період.

Раніше ми писали, що країни Балтії та Польща запровадили заборону на в'їзд росіян із шенгенськими візами.