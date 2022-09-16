Росіянин на пляжі в Естонії вимагав в українок говорити російською, його позбавили посвідки на проживання (відео)

Інцидент стався в серпні цього року в Таллінні. П'яний чоловік із громадянством РФ почав конфлікт із біженками. Вони зняли відео та домоглися справедливості.

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В Естонії позбавили посвідки на постійне проживання чоловіка з громадянством РФ, який улітку цього року вимагав у двох українських біженок говорити російською мовою. Про це повідомляє місцеве видання ERR.

Як уточнюється, сам інцидент стався в серпні цього року на пляжі Піріта в Таллінні. Чоловік, який народився в Естонії, але має російське громадянство, в стані алкогольного сп'яніння став чіплятися до двох жінок із України, вимагаючи від них "говорити нормально", тобто російською мовою. Тоді ж у мережі з'явилося відео, на якому росіянин із пляшкою пива в руках нецензурно висловлюється на адресу українок.

Керівник служби міграційного нагляду Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Райніс Сінікас розповів виданню, що після розгляду довгостроковий дозвіл на проживання чоловіка анулювали.

"Минулого тижня ініціатор конфлікту, що стався на пляжі Піріта влітку цього року, отримав повідомлення про те, що на підставі параграфа 241'2 Закону про іноземців його позбавляють довгострокової посвідки на проживання", — прокоментував Сінікас.

За його словами, росіян має право оскаржити це рішення протягом десяти днів.

"Агресія в будь-якому вигляді неприпустима. Усі люди, які живуть в Естонії, повинні почуватися безпечно та захищено в громадських місцях", — наголосив представник поліції.

Нагадаємо, у Грузії з автобуса вигнали туристів за підтримку РФ. Вони вигукнули "Слава Росії", після чого грузинські пасажири порадили туристам їхати з країни.

Раніше Фокус писав про те, що росіяни побили українських біженок у Франції через музику. Обох жінок, які евакуювалися з Ізюма за кордон, після конфлікту госпіталізували.