Кричали "Слава Росії": у Грузії з автобуса вигнали туристів за підтримку РФ (відео)

Грузинські пасажири порадили російськомовним туристам "заткнутися" та "їхати у свою Росію", а також назвали їх "клятими окупантами".

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У Грузії російськомовних туристів вигнали з автобуса через те, що вони викрикнули "Слава Росії". Як стверджують шанувальники Росії, вони приїхали з Казахстану. Однак грузини, які їхали разом із ними автобусом, не оцінили таку риторику та порадили їм залишити країну. Відповідне відео опублікував грузинський телеканал mtavari.

Початок конфлікту в ролик не потрапив. Відео починається з того, що операторка згадала, що пасажири крикнули гасло "Слава Росії". У відповідь на це грузини порадили їм "заткнутися" та "їхати в свою Росію".

"Їдьте звідси, щоб вашої ноги не було тут, прокляті окупанти", — сказала вона.

Після цього російськомовна фанатка РФ заявила, що вона з Казахстану. Чоловік поруч із нею сказав, що він говоритиме те, що захоче. Потім жінка додала, що має право на власну думку, проте її перервали.

"Не смійте в Грузії отак говорити, а якщо смієте, то їдьте: або в Казахстан, або в Росію... Виходьте звідси (з автобуса, — ред), швидко... Нікому ви не потрібні, ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії", — сказала пасажирка автобуса.

Після цього російськомовні любителі держави-агресора залишили транспортний засіб, а слідом чоловік показав середній палець.

Що пишуть у російських ЗМІ?

Російське видання Readovka стверджує, що в автобусі була родина з Росії, яка приїхала на відпочинок. У курортному місті їх запитали, чи вони підтримують свою країну. На це питання вони позитивно відповіли, після чого почався конфлікт.

Нагадаємо, 9 вересня грузинський таксист відвіз росіян в інший бік і висадив їх через сварку про українську музику. Російські туристи подали позов на водія та звинуватили його у викраденні та незаконному позбавленні волі за національною ознакою. Проте присяжні виправдали чоловіка.

8 вересня ЗМІ писали, що росіянам масово почали відмовляти у в'їзді в Грузі.. Тбілісі посилило контроль на держкордоні для громадян РФ. За цей час прикордонники відмовили у в'їзді російським активістам, журналістам і юристам, у тому числі тим, хто мешкає в Грузії.