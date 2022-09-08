Коло звужується: росіянам почали масово відмовляти у в'їзді в Грузію, – ЗМІ

Декілька тижнів тому Тбілісі посилив контроль на держкордоні для громадян РФ. За цей час прикордонники відмовили у в'їзді російським активістам, журналістам і юристам, зокрема тим, хто мешкає в Грузії.

Громадянам Росії почали масово відмовляти у в'їзді в Грузію. Про це пише видання "Агентство".

Директор громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгор Куроптєв розповів журналістам, що Тбілісі кілька тижнів тому посилив контроль на державному кордоні для росіян, які в'їжджають у країну. З цього моменту прикордонники щодня забороняють в'їзд кільком десяткам людей з РФ.

Серед тих, кому прикордонники не дозволили в'їхати в країну за цей час, є активісти, журналісти та юристи, зокрема ті, хто живе в Грузії чи вирішив виїхати з країни-агресора через власну безпеку.

"Не має значення ані професія, ані факт проживання в Грузії, ані наявність контракту на оренду житла. Якщо немає документа на проживання, ВНЖ, то жодні інші документи не є гарантією в'їзду в Грузію для російських громадян", — прокоментував Куроптєв.

Як уточнює "Агентство", Free Russia Foundation протягом кількох років допомагає виїжджати в інші країни російським правозахисникам та активістам, яких можуть переслідувати на батьківщині з політичних мотивів.

До цього про проблеми з в'їздом росіян у Грузію також інформувало генеральне консульство РФ у турецькому місті Трабзон.

"Останнім часом почастішали випадки відмови в пропуску на територію Грузії російських громадян на турецько-грузинському автомобільному пункті пропуску "САРПІ" (Хопа, Провінція Артвін, Туреччина)", — зокрема, повідомило консульство 26 серпня.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну Грузія стала однією з найбільш популярних країн для релокації громадян РФ.

Уже влітку такі випадки почали фіксуватися практично щодня. З відмовами стикалися жителі Північно-Кавказького федерального округу й окупованого Криму. Також прикордонники не пропускали жителів й інших регіонів Росії, які поверталися з Туреччини на особистій машині.

Раніше Фокус повідомляв про те, що країни Балтії домовилися обмежити в'їзд росіян із шенгенськими візами. Російські громадяни не зможуть в'їхати до Литви, Латвії та Естонії через сухопутні кордони з РФ та Білоруссю.

Також ми розповідали, що Казахстан і Грузія побоюються, що стануть наступними жертвами Путіна після України.