Казахстан та Грузія побоюються, що стануть наступними жертвами Путіна після України, — Welt

Про можливе вторгнення, за словами журналістів, свідчать слова топсоратників глави Кремля, які відкрито заявляють про плани "реанімувати СРСР".

Влада Казахстану і Грузії побоюється, що стане новими жертвами військової агресії РФ після України. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Die Welt.

Журналісти зазначають, що після повномасштабного вторгнення в Україну Захід уважно стежить за риторикою російського керівництва, яке відкрито говорить про плани "реанімувати СРСР" за рахунок окупації інших держав.

Більше того, на початку серпня експрезидент РФ Дмитро Медведєв спровокував занепокоєння західних політиків, опублікувавши повідомлення про те, що Казахстан та Грузія є "штучними країнами". Після громадського резонансу публікацію було видалено, а соратник Володимира Путіна виправдався, що його обліковий запис у соцмережі нібито зламали.

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Європейські експерти, аналізуючи поведінку Дмитра Медведєва, закликають обережно стежити за меседжами, оскільки він є одним із найближчих соратників Володимира Путіна.

"Путін тепер хоче загладити не тільки ганьбу закінчення холодної війни, а й гадане багатовікове приниження з боку Заходу. Жителі колишніх радянських республік не мають бажання возз'єднатися з Російською Імперією, але в той же час вони усвідомлюють ризик. Нині грузинський уряд ухиляється від будь-яких кроків, які могли б роздратувати керівництво Росії. З іншого боку, в Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв набув нового авторитету, проголосивши незалежність своєї країни від Москви. Але в зовнішній політиці Росії майже все здається можливим, не можна покладатися на раціональні критерії", — йдеться у матеріалі Die Welt, який оцінює можливе вторгнення ЗС РФ до Казахстану та Грузії.

Більше того, погрози на адресу офіційного Нурсултана пролунали в ефірі РосТВ після того, як Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати незалежність ОРДЛО та відправляти регулярну армію для участі у військовій операції Кремля. Російська телеведуча Ольга Скабеєва назвала Казахстан "невдячним" та закликала керівництво країни "придивитися до того, що відбувається в Україні".

Нагадаємо, у червні влада Казахстану відмовилася визнавати "незалежність Л/ДНР", назвавши окуповані території Донбасу "квазідержавами".

Також повідомлялося, що Дмитро Медведєв анонсував розширення кордонів Росії після повномасштабної війни в Україні.