Казахстан и Грузия опасаются, что станут следующими жертвами Путина после Украины, — Welt

О возможном вторжении, по словами журналистов, свидетельствуют слова топ-соратников главы Кремля, которые открыто заявляют о планах "реанимировать СССР"

Власти Казахстана и Грузии опасаются, что станут новыми жертвами военной агрессии РФ после Украины. Об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

Журналисты отмечают, что после полномасштабного вторжения в Украину Запад внимательно следит за риторикой российского руководства, которое открыто говорит о планах "реанимировать СССР" за счет оккупации других государств.

Более того, в начале августа экс-президент РФ Дмитрий Медведев спровоцировал озабоченность западных политиков, опубликовав сообщение о том, что Казахстан и Грузия являются "искусственными странами". После общественного резонанса публикация была удалена, а соратник Владимира Путина оправдался, что его аккаунт в соцсети якобы взломали.

Важно

"Разбираются, кому положено". В России заявили о взломе аккаунта Дмитрия Медведева

Европейские эксперты, анализируя поведение Дмитрия Медведева, призывают с осторожностью следить за месседжами, поскольку он является одним из ближайших соратников Владимира Путина.

"Путин теперь хочет загладить не только позор окончания холодной войны, но и предполагаемое многовековое унижение со стороны Запада. У жителей бывших советских республик нет желания воссоединиться с Российской Империей, но в то же время они осознают риск. В настоящее время грузинское правительство уклоняется от любых шагов, которые могли бы разозлить руководство России. С другой стороны, в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обрел новый авторитет, провозгласив независимость своей страны от Москвы. Но во внешней политике России почти все кажется возможным, нельзя полагаться на рациональные критерии", — говорится в материале Die Welt, который оценивает возможное вторжение ВС РФ в Казахстан и Грузию.

Более того, угрозы в адрес официального Нурсултана прозвучали в эфире росТВ после того, как Касым-Жомарт Токаев отказался признавать независимость ОРДЛО и отправлять регулярную армию для участия в военной операции Кремля. Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала Казахстан "неблагодарным" и призвала руководство страны "присмотреться к тому, что происходит в Украине".

Напомним, в июне власти Казахстана отказались признавать "независимость Л/ДНР", назвав оккупированные территории Донбасса "квазигосударствами".

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев анонсировал расширение границ России после полномасштабной войны в Украине.