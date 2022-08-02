"Разбираются, кому положено". В России заявили о взломе аккаунта Дмитрия Медведева

На странице политика в соцсети "ВКонтакте" появилось заявление о том, что Россия намерена расширять свои границы после победы над Украиной.

Аккаунт заместителя председателя Совета безопасности России и экс-президента РФ Дмитрия Медведева взломали, разместив от его имени пост о возрождении Советского союза. Об этом помощник политика Олег Осипов заявил 2 августа, передает агентство "ТАСС". На момент написания новости ни одна хакерская группировка не взяла на себя ответственность за взлом.

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На странице Дмитрия Медведева появились 3 связанных поста, в которых автор рассуждает об историческом противостоянии России и Запада. По его словам, самым крупным проигрышем россиян стал развал СССР в 1991 году, но РФ не откажется от намерения восстановить его и снова собрать страны под руководством Москвы после победы над Украиной.

"Ни у кого не должно остаться сомнений, что роковая ошибка, произошедшая в начале 90-х, будет исправлена, никаких парадов суверенитетов больше не будет, и все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский союз снова буду жить в дружбе и взаимопонимании. И для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств", — было написано от лица Дмитрия Медведева.

В посте отмечается, что россияне "под единой рукой Москвы" должны расширять границы России, которые якобы "нигде не заканчиваются". Якобы, до присоединения к Российской империи Грузии не существовало — были лишь отдельные княжества. Казахстан и вовсе назван "искусственным государством".

По словам Олега Осипова, последний пост, написанный Дмитрием Медведевым, — это поздравление с Днем Военно-морского флота РФ, и был он размещен в соцсети 31 августа 2022 года. Последующие записи были опубликованы неизвестным человеком, а позже удалены. Осипов подчеркнул, что администрация VK и "те, кому положено" разберутся со взломщиком.

Пресс-служба социальной сети в комментарии "РБК" подтвердила, что пост на странице Медведева разместил сторонний пользователь. Специалисты компании по безопасности в сотрудничестве с правоохранителями выясняют, как и почему он получил доступ к аккаунту российского политического деятеля.

Тем временем анонимный канал GeneralSVR(reserv) пишет, что аккаунт экс-президента никто не взламывал, а публикацию объясняет ошибкой команды Медведева. Якобы несколько дней назад Дмитрию Медведеву от имени Владимира Путина предложили написать радикальный пост для социальной сети о восстановлении Советского союза с критикой соседних стран. Готовый текст 1 августа согласовали в Администрации резидента РФ, но не утвердили дату публикации.

"Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всем Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка "отмазаться" и оправдать проблему в коммуникации", — пишет источник.

Стоит отметить, что информация о взломе аккаунтов Дмитрия Медведева появляется не впервые. В 2013 году неизвестные получили доступ к его учетной записи в VK, а потом дважды взломали Twitter. В 2014 году хакеры разместили от имени Медведева твиты с критикой российского правительства и президента Владимира Путина в связи с аннексией Крыма.

Недавно Дмитрий Медведев заговорил о начале Третьей мировой войны против НАТО из-за Крыма. Он заявил, что Украина станет большой угрозой для России после вступления в Североатлантический Альянс.