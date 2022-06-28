У Путина заговорили о начале Третьей мировой войны против НАТО из-за Крыма

По словам экс-президента Дмитрия Медведева, Украина в составе Североатлантического Альянса несет угрозу для РФ, а попытка деоккупировать полуостров спровоцирует "тотальную катастрофу".

Россия расценит любые посягательства на оккупированный Крым как объявление войны. Об этом в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил экс-президент РФ, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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По его словам, Украина в составе НАТО несет угрозу для Российской Федерации и любые посягательства на Крым, в том числе попытки деоккупации, будут расцениваться как объявление войны.

"И если это делает страна (посягательство на Крым — ред.), входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа. Для нас Крым — часть России. И это — навсегда", — продолжил Медведев в общении с журналистами.

В интервью экс-президент также оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и заявил, что Россия ведет "борьбу с неонацистскими силами", которые якобы в течение восьми лет терроризировали население Донбасса. Одновременно с этим, Медведев заявил, что Кремль не ведет войну с украинским народом и не обстреливает гражданские объекты инфраструктуры.

"Борьба идет с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули. Наши вооруженные силы наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым зданиям", — продолжил Медведев и назвал украинских военнослужащих "отребьем и маргиналами", которые не заслуживают на пощаду.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев угрожал Молдове последствиями, если официальный Кишинев присоединится к международным санкциями против России.

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал европейских политиков "имбецилами" после введения шестого пакета санкций против РФ. По словам экс-президента России, Москва не планирует объявлять дефолт, а страны Евросоюза продолжат закупать российскую нефть в обход международных ограничений.