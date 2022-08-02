"Розбираються, кому належить". У Росії заявили про злам акаунту Дмитра Медведєва

На сторінці політика в соцмережі "ВКонтакте" з'явилася заява про те, що Росія має намір розширювати свої кордони після перемоги над Україною.

Акаунт заступника голови Ради безпеки Росії та експрезидента РФ Дмитра Медведєва зламали, розмістивши від його імені пост про відродження Радянського союзу. Про це помічник політика Олег Осипов заявив 2 серпня, передає агентство "ТАСС". На момент написання новини жодне хакерське угруповання не взяло на себе відповідальність за злам.

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На сторінці Дмитра Медведєва з'явилися 3 пов'язаних пости, в яких автор розмірковує про історичне протистояння Росії та Заходу. За його словами, найбільшим програшем росіян став розвал СРСР 1991 року, але РФ не відмовиться від наміру відновити його та знову зібрати країни під керівництвом Москви після перемоги над Україною.

"Ні в кого не повинно залишитися сумнівів, що фатальна помилка, що сталася на початку 90-х, буде виправлена, жодних парадів суверенітетів більше не буде, і всі народи, які колись населяли великий і могутній Радянський Союз, знову житимуть у дружбі та взаєморозумінні.. І для цього ми не пошкодуємо ні сил, ні засобів", — написано від імені Дмитра Медведєва.

У пості наголошується, що росіяни "під єдиною рукою Москви" мають розширювати кордони Росії, які нібито "ніде не закінчуються". Нібито до приєднання до Російської імперії Грузії не існувало — були лише окремі князівства. Казахстан і взагалі названий "штучною державою".

За словами Олега Осипова, останній пост, написаний Дмитром Медведєвим, — це привітання з Днем Військово-морського флоту РФ, і розміщений у соцмережі 31 серпня 2022 року. Наступні записи опублікувала невідома людина, а пізніше їх видалили. Осипов наголосив, що адміністрація VK і "ті, кому належить" розберуться зі зломщиком.

Пресслужба соціальної мережі в коментарі "РБК" підтвердила, що пост на сторінці Медведєва розмістив сторонній користувач. Фахівці компанії з безпеки у співпраці з правоохоронцями з'ясовують, як і чому він отримав доступ до облікового запису російського політичного діяча.

Тим часом анонімний канал GeneralSVR(reserv) пише, що обліковий запис експрезидента ніхто не зламував, а публікацію пояснює помилкою команди Медведєва. Нібито кілька днів тому Дмитру Медведєву від імені Володимира Путіна запропонували написати радикальний пост для соціальної мережі щодо відновлення Радянського союзу з критикою сусідніх країн. Готовий текст 1 серпня погодили в Адміністрації резидента РФ, але не затвердили дату публікації.

"Чому текст з'явився без відмашки до публікації, це питання до Медведєва та його помічників. Сам Медведєв вже журиться, що став жертвою інтриг в оточенні президента і звинувачує в усьому Кирієнка та його сина, який має пряме відношення до VK, але за нашою інформацією пост опубліковано з боку Медведєва, а решта це спроба "відмазатись" і виправдати проблему в комунікації", — пише джерело.

Варто зазначити, що інформація про зламування акаунтів Дмитра Медведєва з'являється не вперше. У 2013 році невідомі отримали доступ до його облікового запису у VK, а потім двічі зламали Twitter. У 2014 році хакери розмістили від імені Медведєва твіти з критикою російського уряду та президента Володимира Путіна у зв'язку з анексією Криму.

Нещодавно Дмитро Медведєв заговорив про початок Третьої світової війни проти НАТО через Крим. Він заявив, що Україна стане великою загрозою для Росії після вступу до Північноатлантичного Альянсу.