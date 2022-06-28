У Путіна заговорили про початок Третьої світової війни проти НАТО через Крим

За словами експрезидента Дмитра Медведєва, Україна у складі Північноатлантичного Альянсу несе загрозу для РФ, а спроба деокупувати півострів спровокує "тотальну катастрофу".

Росія розцінить будь-які посягання на окупований Крим як оголошення війни. Про це в інтерв'ю виданню "Аргументи та факти" заявив експрезидент РФ, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

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За його словами, Україна у складі НАТО несе загрозу для Російської Федерації й будь-які посягання на Крим, зокрема спроби деокупації, розцінюватимуться як оголошення війни.

"І якщо це робить країна (посягання на Крим — ред.), що входить до НАТО, — це конфлікт з усім Північноатлантичним Альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа. Для нас Крим — частина Росії. І це — назавжди", — продовжив Медведєв, спілкуючись із журналістами.

В інтерв'ю експрезидент також виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України та заявив, що Росія веде "боротьбу з неонацистськими силами", які нібито протягом восьми років тероризували населення Донбасу. Водночас Медведєв заявив, що Кремль не веде війну з українським народом і не обстрілює цивільні об'єкти інфраструктури.

"Боротьба йде з огидними нацистами, екстремістськими угрупованнями, запеклими бандитами та іноземними найманцями, які до них примкнули. Наші збройні сили завдають високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури, а не по житлових будівлях", — продовжив Медведєв і назвав українських військовослужбовців "потолоччю і маргіналами" які не заслуговують на пощаду.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв погрожував Молдові наслідками, якщо офіційний Кишинів приєднається до міжнародних санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що Дмитро Медведєв назвав європейських політиків "імбецилами" після запровадження шостого пакета санкцій проти РФ. За словами експрезидента Росії, Москва не планує оголошувати дефолт, а країни Євросоюзу продовжать закуповувати російську нафту в обхід міжнародних обмежень.