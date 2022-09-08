Круг сужается: россиянам стали массово отказывать во въезде в Грузию, – СМИ

Несколько недель назад Тбилиси ужесточил контроль на госгранице для граждан РФ. За это время пограничники отказали во въезде российским активистам, журналистам и юристам, в том числе тем, кто живет в Грузии.

Гражданам России стали массово отказывать во въезде в Грузию. Об этом пишет издание "Агентство".

Директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев рассказал журналистам, что Тбилиси несколько недель назад ужесточил контроль на государственной границе для въезжающих в страну россиян. С этого момента пограничники ежедневно запрещают въезд нескольким десяткам человек из РФ.

Среди тех, кому пограничники не разрешили въехать в страну за это время, есть активисты, журналисты и юристы, в том числе те, кто живет в Грузии или решил выехать из страны-агрессора из-за вопросов собственной безопасности.

"Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан", – прокомментировал Куроптев.

Как уточняет "Агентство", Free Russia Foundation на протяжении нескольких лет помогает выезжать в другие страны российским правозащитникам и активистам, которых могут преследовать на родине по политическим мотивам.

До этого о проблемах с въездом россиян в Грузию также информировало генеральное консульство РФ в турецком городе Трабзон.

"В последнее время участились случаи отказа в пропуске на территорию Грузии российских граждан на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "САРПИ" (Хопа, Провинция Артвин, Турция)", – в частности, сообщило консульство 26 августа.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину Грузия стала одной из самых востребованных стран для релокации граждан РФ.

Уже летом такие случае стали фиксироваться практически ежедневно. С отказами сталкивались жители Северо-Кавказского федерального округа и оккупированного Крыма. Также пограничники не пропускали жителей и других регионов России, возвращавшихся из Турции на личной машине.

Ранее Фокус сообщал о том, что страны Балтии договорились ограничить въезд россиян с шенгенскими визами. Российские граждане не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию через сухопутные границы с РФ и Беларусью.

Также мы рассказывали, что Казахстан и Грузия опасаются, что станут следующими жертвами Путина после Украины.