Відвіз в іншу сторону: у Грузії таксист висадив росіян через сварку про українську музику

Туристи з РФ подали позов, звинувачуючи водія таксі в тому, що він нібито викрав їх і незаконно позбавив волі за національною ознакою. Проте присяжні виправдали чоловіка.

У грузинському місті Руставі відбувся суд присяжних над водієм таксі Аміраном Бокучаві, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі після конфлікту, який стався через увімкнену таксистом українську музику. Як заявив адвокат таксиста Іраклій Чомахашвілі, суд присяжних виправдав обвинуваченого з рахунком 12:0. Про це повідомляє видання "Грузия Online".

Конфлікт між туристами з РФ та грузинським таксистом, який мав забрати пасажирів із Тбіліського аеропорту та відвезти до міського готелю, виник 11 квітня. Дорогою пасажири вимагали вимкнути в салоні авто українську музику, після чого на цьому ґрунті розпочалася суперечка. Унаслідок таксист попрямував не за місцем призначення, а в протилежний бік у напрямку Гомборського перевалу, де дорогою висадив росіян і поїхав.

Туристи подали на Бокучаві до суду, заявивши, що таксист нібито викрав їх і незаконно позбавив волі за національною ознакою. Це звинувачення загрожувало Бокучаві тюремним терміном від 7 до 10 років, проте колегія присяжних дійшла висновку, що дії таксиста не підпадають під ч. 3 ст.143 КК Грузії (Незаконне позбавлення волі щодо двох чи більше осіб).

"Присяжні вважали, що відтворення української пісні для росіян і захист своїх національних інтересів не є злочином! Я хочу подякувати всім! Сьогодні ми від імені народу перемогли російський імперіалізм", — повідомив адвокат Чомахашвілі.

Версія прокуратури

Прокуратура Грузії стверджує, що заява позивачів є "брехнею і навмисною спробою ввести громадськість в оману". За даними слідства, 11 квітня приблизно о 04:30 таксист, викликаний за додатком "Яндекс", відвіз громадян Литви та Росії з Тбіліського міжнародного аеропорту, які прибули до Грузії, в один із готелів. Конфлікт виник по дорозі, але не через українську музику в салоні авто, а через гроші, оскільки замість стандартної оплати 23 ларі (299 грн) таксист вимагав заплатити йому 195 ларі (2 535 грн).

Пасажири запропонували вирішити суперечливу ситуацію через поліцію і пригрозили судновим позовом, але водій натомість замкнув двері машини та відвіз клієнтів у напрямку села Вазіані Гардабанського району, вимагаючи з них 500 ларі (6 500 грн).

Зрештою пасажири спробували втекти з машини, що зупинилася, але водій в цей момент знову завів авто, через що один із клієнтів випав із салону, отримавши травму обличчя і кінцівок. Ситуація вирішилася тим, що пасажирам вдалося втекти, а таксист поїхав із місця події, кинувши дорогою багаж своїх клієнтів.

Раніше повідомлялося, що у Верховній раді було зареєстровано законопроєкт, згідно з яким посилюється відповідальність таксистів за порушення правил дорожнього руху. Насамперед законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність за перевезення пасажирів на автомобілях, не обладнаних належно, тобто так званих "граків".