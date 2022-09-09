Отвез в другую сторону: в Грузии таксист высадил россиян из-за ссоры об украинской музыке

Туристы из РФ подали иск, обвиняя водителя такси в том, что он якобы похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку. Однако присяжные оправдали мужчину.

В грузинском городе Рустави состоялся суд присяжных над водителем такси Амираном Бокучави, который бросил двух российских туристов на Гомборском перевале после конфликта, произошедшего из-за включенной таксистом украинской музыки. Как заявил адвокат таксиста Ираклий Чомахашвили, суд присяжных оправдал обвиняемого со счетом 12:0. Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Конфликт между туристами из РФ и грузинским таксистом, который должен был забрать пассажиров из Тбилисского аэропорта и отвезти в городскую гостиницу, возник 11 апреля. По дороге пассажиры потребовали выключить в салоне авто украинскую музыку, после чего на этой почве начался спор. В результате таксист направился не по месту назначения, а в противоположную сторону в направлении Гомборского перевала, где по дороге высадил россиян и уехал.

Туристы подали на Бокучави в суд, заявив при этом, что таксист якобы похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку. Данное обвинение грозило Бокучави тюремным сроком от 7 до 10 лет, однако коллегия присяжных пришла к выводу, что действия таксиста не подпадают под ч. 3 ст.143 УК Грузии (Незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц).

"Присяжные сочли, что для воспроизведения украинской песни для россиян и защита своих национальных интересов не является преступлением! Я хочу поблагодарить всех! Сегодня мы от имени народа победили российский империализм", — сообщил адвокат Чомахашвили.

Версия прокуратуры

Прокуратура Грузии утверждает, что заявление истцов является "ложью и умышленной попыткой ввести общественность в заблуждение". По данным следствия, 11 апреля около 4:30 таксист, вызванный по приложению "Яндекс", отвез прибывших в Грузию граждан Литвы и России из Тбилисского международного аэропорта в одну из гостиниц. Конфликт возник по пути, но не из-за играющей украинской музыки в салоне авто, а из-за денег, поскольку вместо стандартной оплаты в 23 лари (299 грн) таксист потребовал заплатить ему 195 лари (2535 грн).

Пассажиры предложили разрешить спорную ситуацию через полицию и пригрозили судовым иском, но водитель вместо этого запер двери машины и увез клиентов в направлении села Вазиани Гардабанского района, потребовав с них 500 лари (6 500 грн).

В итоге пассажиры попытались сбежать из остановившейся машины, но водитель в этот момент снова завел авто, из-за чего один из клиентов выпал из салона, получив травму лица и конечностей. Ситуация разрешилась тем, что пассажирам удалось сбежать, а таксист уехал с места происшествия, бросив по дороге багаж своих клиентов.

Ранее сообщалось, что в в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, согласно которому усиливается ответственность таксистов за нарушения ПДД. В первую очередь, законопроект вводит административную ответственность за перевозку пассажиров на автомобилях, не оборудованных надлежащим образом, то есть, так называемых "грачей".