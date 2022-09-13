Кричали "Слава России": в Грузии из автобуса выгнали туристов за поддержку РФ (видео)

Грузинские пассажиры посоветовали русскоязычным туристам "заткнутся" и "уезжать в свою Россию", а также назвали их "проклятыми оккупантами".

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В Грузии русскоязычных туристов выгнали из автобуса за то, что они выкрикнули "Слава России". Как утверждают поклонники России, они приехали из Казахстана. Однако грузины, ехавшие вместе с ними в автобусе, не оценили такую риторику и посоветовали им покинуть страну. Соответсвующее видео опубликовало грузинский телеканал mtavari.

Начало конфликта в ролик не попало. Видео начинается с того, что оператор упомянула, что пассажиры крикнули лозунг "Слава России". В ответ на это грузины посоветовали им "заткнутся" и "уезжать в свою Россию".

"Поезжайте отсюда, чтобы ноги вашей не было здесь, проклятые оккупанты", — сказала она.

После этого, русскоязычная фанатка РФ заявила, что она из Казахстана. Мужчина рядом с ней сказал, что он будет говорить то, что захочет. Затем женщина добавила, что имеет право на собственное мнение, однако ее прервали.

"Не смейте в Грузии вот так говорить, а если смеете, то поезжайте: или в Казахстан, или в Россию… Выходите отсюда (из автобуса, — ред), быстро… Никому вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии", — сказала пассажирка автобуса.

После этого русскоязычные любители государства-агрессора покинули транспортное средство, а в след мужчина показал средний палец.

Что пишут в российских СМИ?

Российское издание Readovka утверждает, что в автобусе находилась семья из России, которая приехала на отдых. В курортном городе их спросили, поддерживают ли они свою страну. На этот вопрос они ответили положительно, после чего начался конфликт.

Напомним, 9 сентября грузинский таксист отвез россиян в другую сторону и высадил их из-за ссоры об украинской музыке. Российские туристы подали иск на водителя и обвинили его в похищении и незаконном лишении свободы по национальному признаку. Однако присяжные оправдали мужчину.

8 сентября СМИ писали, что россиянам массово начали отказывать во въезде в Грузию. Тбилиси ужесточил контроль на госгранице для граждан РФ. За это время пограничники отказали во въезде российским активистам, журналистам и юристам, в том числе тем, кто живет в Грузии.