"Поездки в Европу это привилегия": Польша, Литва, Латвия и Эстония об ограничении въезда россиянам

Премьеры четырех стран сообщили, что часть граждан РФ, которая поддерживает российскую агрессию в Украине, представляют опасность и поэтому въезд им должен быть закрыт.

Премьеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас — опубликовали совместное заявление в связи с решением ограничить въезд в страну гражданам РФ с 19 сентября. В нем подчеркивается, что мера связана с угрозой безопасности этих стран и всей Шенгенской зоны, а для российских диссидентов правительства соседних с РФ стран сделают исключения. Заявление было опубликовано, в частности, на сайте польского правительства в четверг, 8 сентября.

По словам премьеров, среди граждан РФ, которые въезжают в Шенгенскую зону, есть люди, цель которых — поставить под угрозу безопасность стран, так как три четверти граждан России поддерживают полномасштабную войну против Украины.

"Также недопустимо, чтобы в то время, как в Украине пытают и убивают людей, граждане страны-агрессора могут свободно путешествовать по ЕС. Большинство виз были выданы россиянам до полномасштабной российской агрессии в Украине, в разных геополитических условиях и при других обстоятельствах. Путешествие в Европейский Союз — это привилегия, а не право человека", — говорится в заявлении.

Также главы правительств четырех стран заявили о согласовании совместного подхода по пропускному режиму для россиян. Премьеры напомнили, что временные меры вступят в силу к 19 сентября. При этом в заявлении подчеркивается, что речи о полном запрете въезда российских граждан в Шенгенскую зону через границы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не идет.

"Взаимно согласованные обоснованные исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных лиц, членов семьи, владельцев видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзитных объектов для путешественников в и из Калининграда и т.д", — заверили главы правительств.

Также лидеры четырех стран заявили о необходимости поддерживать противников режима президента РФ Владимира Путина и предоставлять им возможность покинуть территорию государства-агрессора.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на брифинге сообщил, что Эстония, Литва, Латвия и Польша введут запрет на въезд в страны для российских граждан с любыми шенгенскими визами с 19 сентября.

Кроме того, с 12 сентября российским гражданам станет сложнее получать шенгенские визы — соответствующее предложение ранее утвердила Еврокомиссия.