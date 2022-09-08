"Поїздки в Європу — це привілей": Польща, Литва, Латвія та Естонія про обмеження в'їзду росіянам

Прем'єри чотирьох країн повідомили, що частина громадян РФ, яка підтримує російську агресію в Україні, становлять небезпеку і тому в'їзд їм має бути закритий.

Прем'єри Польщі, Литви, Латвії та Естонії — Матеуш Моравецький, Інґріда Шимоніте, Криш'яніс Каріньш та Кая Каллас — опублікували спільну заяву у зв'язку з рішенням обмежити в'їзд до країни громадянам РФ з 19 вересня. У ньому наголошують, що захід пов'язаний із загрозою безпеці цих країн і всієї Шенгенської зони, а для російських дисидентів уряду сусідніх із РФ країн зроблять винятки. Заява опублікована, зокрема, на сайті польського уряду у четвер, 8 вересня.

За словами прем'єрів, серед громадян РФ, які в'їжджають у Шенгенську зону, є люди, які мають на меті поставити під загрозу безпеку країн, оскільки три чверті громадян Росії підтримують повномасштабну війну проти України.

"Також неприпустимо, щоб у той час, як в Україні катують і вбивають людей, громадяни країни-агресора можуть вільно подорожувати ЄС. Більшість віз видано росіянам до повномасштабної російської агресії в Україні, в різних геополітичних умовах та за інших обставин. Подорож у Європейський Союз — це привілей, а не право людини", — йдеться у заяві.

Також глави урядів чотирьох країн заявили про узгодження спільного підходу щодо пропускного режиму для росіян. Прем'єри нагадали, що тимчасові заходи набудуть чинності до 19 вересня. Водночас у заяві наголошують, що про повну заборону в'їзду російських громадян до Шенгенської зони через кордони Польщі, Литви, Латвії та Естонії не йдеться.

"Взаємно узгоджені обґрунтовані винятки збережуть для дисидентів, гуманітарних осіб, членів сім'ї, власників посвідки на проживання, для полегшення перевезення товарів і транспортних послуг, дипломатичних місій, транзитних об'єктів для мандрівників до і з Калінінграда тощо", — запевнили глави урядів.

Також лідери чотирьох країн заявили про необхідність підтримувати противників режиму президента РФ Володимира Путіна та надавати їм можливість залишити територію держави-агресора.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на брифінгу повідомив, що Естонія, Литва, Латвія та Польща запровадять заборону на в'їзд до країн для російських громадян із будь-якими шенгенськими візами з 19 вересня.

Крім того, з 12 вересня російським громадянам стане складніше отримувати шенгенські візи — відповідну пропозицію раніше затвердила Єврокомісія.