Мобилизация в РФ: Литва привела войска в режим повышенной боевой готовности

Минобороны Литвы решило повысить уровень готовности армии в связи с тем, что мобилизация будет проводиться и в приграничной Калининградской области РФ.

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Министерство обороны Литвы распорядилось привести свои войска в режим повышенной боевой готовности в связи с объявленной сегодня частичной мобилизацией на территории РФ. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил министр обороны европейского государства Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

Литовский чиновник отметил, что решение привести силы быстрого реагирования в состояние повышенной боевой готовности было принято на основании того, что мобилизация будет проводиться в том числе и на территории приграничной с Литвой Калининградской области РФ.

"Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения любых провокаций со стороны России", — написал Анушаускас.

Помимо этого министр отметил, что ответом на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным будет наращивание поставок военной техники Вооруженным силам Украины для противостояния российской агрессии. При этом Анушаускас выразил мнение, что решение Кремля о мобилизации было запоздалым, так как РФ испытывает нехватку офицеров, низкий уровень подготовки войск и слабое вооружение.

"Это рискованное решение может привести к политическому хаосу", — отметил глава Минобороны Литвы.

Напомним, во время обращения к народу 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского лидера, попадут военные в запасе.

Ранее мы писали, что Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы тем россиянам, которые будут избегать мобилизации на территории РФ. Такое решение принято из соображений безопасности, заявили в Министерстве иностранных дел страны.