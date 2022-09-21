"Ми надамо допомогу": штаб Навального закликав підпалювати військкомати через мобілізацію в РФ

Опозиціонери пообіцяли підтримати й сприяти кожному росіянину, який ухилятиметься від призову в лави ЗС РФ для відправки в Україну.

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Штаб російського опозиціонера Олексія Навального підтримає будь-яку форму протесту на фоні часткової мобілізації, зокрема, підпал військкоматів. Таку заяву зробив соратник політика, співдиректор антикорупційної організації Anti-Corruption Foundation Іван Жданов.

За його словами, штаб Олексія Навального підтримає будь-яку форму протесту через оголошення часткової мобілізації в РФ, включаючи підпали військкоматів у всій країні.

Крім того, опозиційні фахівці готові надати юридичну й інформаційну підтримку громадянам, які мають намір ухилятися від призову до лав ЗС РФ для відправки в Україну.

"Якщо ви готові займатися великими речами, у тому числі підпалювати військкомат — ми підтримуємо це та готові також надати якесь сприяння", — додав Іван Жданов, коментуючи часткову мобілізацію в РФ і організацію масових протестів країною.

Російський опозиціонер Олексій Навальний також особисто відреагував на плани Кремля поповнити лави російських військ кількома сотнями тисяч військовозобов'язаних. Політик нагадав, що чисельність ЗС РФ становить близько мільйона осіб, "Росгвардії" — 350 тисяч, а МВС — від 1,5 до 2 млн співробітників. У зв'язку з цим, Олексій Навальний дивується, навіщо Володимир Путін оголошує часткову мобілізацію, якщо в нього є мільйони силовиків і військових.

"Он у ФСВП скільки народу. Вони навіщо цивільних людей будуть прихивати? Тобто по країні бігатимуть туди-сюди 5 мільйонів тих, хто ухиляється. І за ними бігатиме мільйон ментів, щоб кудись мобілізувати. Ось зараз якісь ковровські роботяги, 30-річні мужики — їх же зараз будуть призивати, щоб вони десь там під Херсоном лягли. Це все жахливо", — продовжив Навальний і додав, що в Москві часткову мобілізацію не проводитимуть через загрозу масових протестів.

Часткова мобілізація в Росії була оголошена президентом Володимиром Путіним під час ранкового телезвернення, яке транслювалося федеральними телеканалами. Глава Кремля також підтримав проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях України та пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо буде загроза суверенітету Росії.

Після того, як було оголошено часткову мобілізацію в Росії, російські правозахисники анонсували проведення загальної акції протесту, яка відбудеться 21 вересня.