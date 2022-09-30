Оккупанты сделали Мелитополь "столицей" Запорожской области в составе РФ
Коллаборант Владимир Рогов заявил, что Россия намерена продолжать боевые действия в регионе с целью захватить Запорожье. После этого городу планируют вернуть статус столицы.
Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что захваченный российскими военными Мелитополь станет "временной столицей" региона после вхождения в состав России. Об он сообщил российскому изданию "РИА Новости".
Кроме того, коллаборант заявил, что Россия намерена продолжить военные действия на территории области с целью взять под контроль Запорожье. После этого городу планируют вернуть статус столицы.
"Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье", — сказал он.
Напомним, 29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей. Российский диктатор сослался на "волеизъявление народа" на организованных "референдумах" о присоединении к России.
30 сентября Россия официально аннексирует оккупированные части Украины. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, в Кремле подпишут договоры с оккупационными главами 4 областей, где проходило незаконное голосование. Также ожидается выступления президента РФ.