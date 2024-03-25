Пытался устроиться в Национальную полицию: СБУ разоблачила "крота" ФСБ (фото)

По данным следствия, фигурант планировал шпионить за "Гвардией наступления" и другими подразделениями ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.

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Служба безопасности Украины задержала мужчину, который по указанию Кремля пытался устроиться на службу в Силы обороны Украины и шпионить в пользу врага. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ задержала "крота" ФСБ, который пытался устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ", — говорится в сообщении.

Фигурант планировал собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, а также получить доступ к сбору данных о личном составе и перемещении военной техники ВСУ. Чтобы проверить способности коллаборанта, кураторы из России дали ему тестовое задание — разведать на Киевщине места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов.

"Чтобы сделать это, предатель "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе этой бригады и погиб на передовой", — отметила пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался житель Броварского района. Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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Напомним, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили блогеров, которые опубликовали видео и фото мест ударов ВС РФ во время обстрелов. Материалы, размещенные ими в соцсетях, мгновенно появились на медиаресурсах врага, пояснили в спецслужбе. За подобные действия гражданам грозит до 12 лет тюрьмы.