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Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война

Охотился на HIMARS под Славянском: СБУ задержала российского агента (фото)

СБУ
СБУ разоблачила вражеского информатора

По данным следствия, 43-летний житель Донецкой области начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве сил и средств ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области. Фигурант "сливал" локации Сил обороны, вовлеченные в боевые операции на восточном фронте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, он пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в том числе типа M142 HIMARS. Также фигурант интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в районе Славянска.

Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать враждебные планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию России против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских Телеграмм-каналах. Затем информатор начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

СБУ разоблачила вражеского информатора Fullscreen
СБУ разоблачила вражеского информатора
СБУ разоблачила вражеского информатора Fullscreen
СБУ разоблачила вражеского информатора
СБУ разоблачила вражеского информатора Fullscreen
СБУ разоблачила вражеского информатора
СБУ разоблачила вражеского информатора
СБУ разоблачила вражеского информатора
СБУ разоблачила вражеского информатора

Отметим, 3 января сотрудники СБУ разоблачили блогеров, которые опубликовали видео и фото мест ударов ВС РФ во время обстрела 2 января. Материалы, размещенные ими в соцсетях, мгновенно появились на медиаресурсах врага, пояснили в спецслужбе. За подобные действия гражданам грозит до 12 лет тюрьмы.

4 января состоялись обыски в компании "Киевгума", сообщила пресс-служба ведомства. Согласно данным следствия, "Киевгума" продавала медицинские жгуты, которые позже оказались в распоряжении российской армии. Гендиректор заявил, что на компанию намеренно давят и что он знает о "сфабрикованных доказательствах".