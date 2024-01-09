Полював на HIMARS під Слов'янськом: СБУ затримала російського агента (фото)

За даними слідства, 43-річний житель Донецької області почав "зливати" в чат-бот ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість сил і засобів ЗСУ. Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

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Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Фігурант "зливав" локації Сил оборони, залучені до бойових операцій на східному фронті. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, він намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО і реактивних систем залпового вогню, зокрема типу M142 HIMARS. Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки в районі Слов'янська.

Інформатор поширював отримані відомості через один із ворожих каналів.

"Утім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося зірвати ворожі плани щодо здійснення прицільних обстрілів українських об'єктів", — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантом є 43-річний місцевий житель, який підтримував збройну агресію Росії проти України. Про це він не раз писав у прокремлівських Телеграм-каналах. Потім інформатор почав "зливати" в чат-бот ФСБ закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов'янському напрямку.

Для збору відомостей інформатор особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

СБУ викрила ворожого інформатора СБУ викрила ворожого інформатора СБУ викрила ворожого інформатора

Зазначимо, 3 січня співробітники СБУ викрили блогерів, які опублікували відео та фото місць ударів ЗС РФ під час обстрілу 2 січня. Матеріали, розміщені ними в соцмережах, миттєво з'явилися на медіаресурсах ворога, пояснили в спецслужбі. За подібні дії громадянам загрожує до 12 років в'язниці.

4 січня відбулися обшуки в компанії "Київгума", повідомила прес-служба відомства. Згідно з даними слідства, "Київгума" продавала медичні джгути, які пізніше опинилися в розпорядженні російської армії. Гендиректор заявив, що на компанію навмисно тиснуть і що він знає про "сфабриковані докази".