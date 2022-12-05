"Никто не показывал материалов": Зеленский отрицает предупреждения США о войне с РФ

Украинский президент в интервью иностранным журналистам сказал, что получал предупреждения только на словах, но не видел документальных материалов, подтверждающих угрозу.

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Соединенные Штаты Америки никогда официально не информировали Украину о подробностях полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, западные официальные лица лишь публично предупреждали Киев о нападении РФ.

"Нам никто не показывал конкретных материалов, которые бы говорили, что они (российские войска, — ред.) будут (наступать, — ред.) по тому или иному направлению", — сказал Зеленский.

Лидер Украины также подчеркнул, что лично не получат материалы от разведок стран-союзников о намерениях России полномасштабно вторгнуться в нашу страну и захватить Киев.

Война России с Украиной: как мир предупреждал Владимира Зеленского

О возможном полномасштабном вторжении российской армии Запад регулярно предупреждал Украину и других своих партнеров, начиная с осени 2021 года.

17 февраля посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд прямо сказала, что Россия "движется к неизбежному вторжению".

А 11 июня президент США Джо Байден заявил, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не предупредил страну о нападении России. По его мнению, объявление о планах российского вторжения вызвало бы панику и экономическую катастрофу, из-за чего страна погрузилась бы в хаос и стала легкой добычей для оккупантов.

Фокус также писал о том, что в январе 2022 года директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с президентом Украины. Билл Бернс также провел беседу с украинскими разведчиками для оценки рисков вторжения России.