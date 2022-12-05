"Ніхто не показував матеріалів": Зеленський заперечує попередження США про війну з РФ

Український президент в інтерв'ю іноземним журналістам сказав, що отримував попередження лише на словах, але не бачив документальних матеріалів, які б підтверджували загрозу.

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Сполучені Штати Америки ніколи офіційно не інформували Україну про подробиці повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, західні офіційні особи лише публічно попереджали Київ про напад РФ.

"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони (російські війська, — ред.) будуть (наступати, — ред.) за тим чи іншим напрямом", — сказав Зеленський.

Лідер України також наголосив, що особисто не отримають матеріали від розвідок країн-союзників щодо намірів Росії повномасштабно вторгнутися до нашої країни та захопити Київ.

Війна Росії з Україною: як світ попереджав Володимира Зеленського

Про можливе повномасштабне вторгнення російської армії Захід регулярно попереджав Україну та інших своїх партнерів, починаючи з осені 2021 року.

17 лютого посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд прямо сказала, що Росія "прямує до неминучого вторгнення".

А 11 червня президент США Джо Байден заявив, що Зеленський проігнорував попередження про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому не попередив країну про напад Росії. На його думку, оголошення про плани російського вторгнення викликало б паніку та економічну катастрофу, через що країна поринула б у хаос і стала легкою здобиччю для окупантів.

Фокус також писав про те, що у січні 2022 року директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрівся з президентом України. Білл Бернс також провів розмову з українськими розвідниками з метою оцінки ризиків вторгнення Росії.