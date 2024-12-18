Байдену не хватает времени, чтобы отправить военную помощь Украине, — СМИ

По словам журналистов, ожидается, что Вашингтон объявит о дополнительной помощи Украине до конца года. Но США будет сложно успеть израсходовать на вооружения оставшуюся сумму до вступления Дональда Трампа.

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Время на отправку запланированной Вашингтоном военной помощи Украине истекает. Администрация Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые были выделены на военную помощь Украине, сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Sky News.

Ожидается, что Вашингтон объявит о дополнительной помощи Украине до конца года, но чиновник говорит, что будет трудно успеть израсходовать на вооружения оставшуюся сумму до вступления Дональда Трампа в должность в следующем месяце.

Текущий объем средств поддержки действующий президент США передаст посредством специальных полномочий (drawdown). Речь об ускоренных поставках (в течение несколько дней или часов) из американских запасов вооружений, при этом не понадобится одобрение Конгресса.

"США продолжат выделять пакеты ускоренной помощи в течение оставшегося срока этой администрации", — сообщил представитель администрации.

Но отмечается, что 5,6 млрд долларов — это существенный объем, поэтому стоит ожидать, что средства могут остаться и перейти для использования следующей администрации.

Главный вопрос для Киева в том, будет ли администрация Трампа использовать оставшиеся деньги для помощи Украине после того, как она вступит в должность.

Напомним, что ВС РФ пытаются улучшить логистику с помощью платформ "Депеша" и "Каракал".

Также сообщалось, что на фронте "засветились" системы Д-74. У армии РФ появились редкие гаубицы.