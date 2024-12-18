Байдену не вистачає часу, щоб відправити військову допомогу Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, очікується, що Вашингтон оголосить про додаткову допомогу Україні до кінця року. Але США буде складно встигнути витратити на озброєння суму, що залишилася, до вступу Дональда Трампа.

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Час на виправляння запланованої Вашингтоном військової допомоги Україні спливає. Адміністрація Байдена навряд чи встигне витратити всі решту 5,6 млрд доларів, які були виділені на військову допомогу Україні, повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає Sky News.

Очікується, що Вашингтон оголосить про додаткову допомогу Україні до кінця року, але чиновник каже, що буде важко встигнути витратити на озброєння суму, що залишилася, до вступу Дональда Трампа на посаду наступного місяця.

Поточний обсяг коштів підтримки чинний президент США передасть за допомогою спеціальних повноважень (drawdown). Йдеться про прискорене постачання (протягом кількох днів або годин) з американських запасів озброєнь, водночас не знадобиться схвалення Конгресу.

"США продовжать виділяти пакети прискореної допомоги протягом терміну, що залишився від цієї адміністрації", — повідомив представник адміністрації.

Але зазначається, що 5,6 млрд доларів — це суттєвий обсяг, тож варто очікувати, що кошти можуть залишитися і перейти для використання наступній адміністрації. Головне питання для Києва в тому, чи буде адміністрація Трампа використовувати решту грошей для допомоги Україні після того, як вона вступить на посаду.

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