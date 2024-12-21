"Мир через силу": Трамп планує продовжувати постачати зброю Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, підтримка України з боку адміністрації Трампа повинна заспокоїти країни Заходу, які стурбовані, що не зможуть самостійно забезпечувати Київ усім необхідним.

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Новообраний президент США Дональд Трамп планує продовжити надавати Україні зброю після своєї інавгурації. Про це пише Financial Times з посиланням на три власні джерела.

За даними журналістів, підтримка України з боку адміністрації Трампа повинна заспокоїти інші країни Заходу, які стурбовані та не до кінця впевнені у своїй здатності підтримувати і захищати Україну без підтримки Вашингтона. Зокрема, на початку грудня до США вирушили високопосталені британські чиновники, аби ознайомитись з планами Трампа щодо України.

Коли вони повернулись, то розповіли, що Трамп проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Але водночас він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Крім того, два співрозмовники видання розповіли, що Трамп хоче вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити витрати на оборону. Зараз країнам Альянсу необхідно виділяти на оборону 2% від ВВП на рік, але обраний президент США хоче збільшити цей показник до 5%.

Нагадаємо, 18 грудня майбутній представник Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог заявив, що Україна і РФ готові говорити про мир.

У цей же день видання Sky News писало про те, що Байдену не вистачає часу, щоб відправити військову допомогу Україні.