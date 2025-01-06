"Багато людей хочуть бути 51-м штатом": Трамп відреагував на відставку прем'єра Канади

Дональд Трамп описав всі привілеї, які могли б бути доступними у випадку об'єднання двох країн, та додав, що це була б "чудова нація разом".

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Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на відставку прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, вчергове порушивши питання щодо входження країни до складу США. Пропозицію стати 51-м штатом він озвучив у своїй соцмережі TruthSocial.

Реакція Трампа на відставку Трюдо Фото: Скріншот

На думку Дональда Трампа, "багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом". Він наголосив, що США "більше не можуть терпіти" величезні торгівельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Знаючи це, Джастін Трюдо подав у відставку.

Новообраний президент США зазначив, що в разі об'єднання двох країн "не було б тарифів" та зменшились би податки. Крім того, обидві країни були б "повністю захищені" від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують".

"Яка була б чудова нація разом!!!" – підсумував Дональд Трамп.

Відставка Джастіна Трюдо: що відомо

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з поста лідера правлячої Ліберальної партії, при цьому він залишиться на посаді прем'єр-міністра до обрання нового. Крім цього, в роботі парламенту оголошена перерва до 24 березня, тобто до обрання нового лідера.

Додамо, подібним чином Дональд Трамп жартує не вперше. Зокрема, 3 грудня 2024 року він вже говорив Джастіну Трюдо про те, що Канада має стати 51-м американським штатом. У такий спосіб новообраний президент США нібито віджартувався на зауваження прем'єра Канади про непомірно високі тарифи на канадську продукцію, які хоче запровадити Трамп.