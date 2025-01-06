"Многие люди хотят быть 51-м штатом": Трамп отреагировал на отставку премьера Канады

Дональд Трамп описал все привилегии, которые могли бы быть доступны в случае объединения двух стран, и добавил, что это была бы "замечательная нация вместе".

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Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в очередной раз подняв вопрос о вхождении страны в состав США. Предложение стать 51-м штатом он озвучил в своей соцсети TruthSocial.

Реакция Трампа на отставку Трюдо Фото: Скриншот

По мнению Дональда Трампа, "многие люди в Канаде хотят быть 51-м штатом". Он отметил, что США "больше не могут терпеть" огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву. Зная это, Джастин Трюдо подал в отставку.

Новоизбранный президент США отметил, что в случае объединения двух стран "не было бы тарифов" и уменьшились бы налоги. Кроме того, обе страны были бы "полностью защищены" от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают".

"Какая была бы замечательная нация вместе!!!" — подытожил Дональд Трамп.

Отставка Джастина Трюдо: что известно

Напомним, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера правящей Либеральной партии, при этом он останется на посту премьер-министра до избрания нового. Кроме этого, в работе парламента объявлен перерыв до 24 марта, то есть до избрания нового лидера.

Добавим, подобным образом Дональд Трамп шутит не впервые. В частности, 3 декабря 2024 года он уже говорил Джастину Трюдо о том, что Канада должна стать 51-м американским штатом. Таким образом новоизбранный президент США якобы отшутился на замечание премьера Канады о непомерно высоких тарифах на канадскую продукцию, которые хочет ввести Трамп.