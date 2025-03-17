"Загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю": в ISW пояснили, як Путін може використати перемир'я

Аналітики підкреслили, що Москва будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі міста на тимчасово окупованих територіях України з Росією.

Related video

ЗС РФ можуть використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро, оскільки президент Росії Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху в цій операції", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що російські війська перебувають на протилежному від Херсона березі Дніпра: приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.

"Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі – надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, швидше за все, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець", — зазначили в ISW.

Експерти підкреслили, що РФ будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі міста на тимчасово окупованих територіях України з Росією, що посилить спроможності росіян забезпечувати необхідною зброєю та матеріалами армію на випадок майбутнього російського наступу на півдні України.

"Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, поразці майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону з Росією) протяжністю понад 2100 кілометрів", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що постійні вимоги Кремля поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Путін залишається "відданим цим територіальним цілям, попри переговори, що тривають".

Нагадаємо, у попередньому звіті аналітики ISW заявили, що Кремль намагається зірвати переговори про 30-денне перемир'я.

15 березня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що РФ просто "тягне час" і не хоче миру з Україною.