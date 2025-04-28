Невступ до НАТО і визнання ТОТ: Лавров назвав умови початку переговорів РФ і України

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров перелічив умови для початку мирних переговорів РФ і України та досягнення припинення вогню.

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Про це російський міністр закордонних справ сказав в інтерв'ю бразильській газеті "O Globo", опублікованому на сайті Міністерства оборони РФ 28 квітня.

За словами Лаврова, позиція РФ щодо умов досягнення перемир'я добре відома і лишається незмінною:

невступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), підтвердження Києвом нейтрального і позаблокового статусу відповідно до Декларації про державний суверенітет України 1990 року;

подолання наслідків "правління сформованого внаслідок путчу в лютому 2014 року неонацистського режиму в Києві", включно з його "діями щодо законодавчого і фізичного винищення всього російського — мови, ЗМІ, культури, традицій, канонічного православ'я";

міжнародне визнання приналежності Криму, Севастополя, так званих "Донецької Народної Республіки" і "Луганської Народної Республіки", Херсонщини та Запоріжжя до Росії.

Також міністр закордонних справ країни-агресора заявив, що на порядку денному лишаються завдання "демілітаризації і денацифікації України", скасування міжнародних санкцій проти РФ, судових позовів й ордерів на арешт і повернення "заморожених" західними країнами російських активів.

Лавров зазначив, що усі зобов'язання української сторони повинні "бути юридично закріпленими, мати механізми забезпечення та безстроковий характер".

"Ми також будемо домагатися надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, які створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах", — сказав голова МЗС Росії.

Крім того, він нагадав, що з вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів законодавчу заборону на переговори з РФ, і для відновлення перемовин її потрібно буде скасувати.

Переговори РФ і України: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю каналу CBS 27 квітня заявляв, що Кремль готовий дати згоду на "безумовне" перемир'я в Україні, однак зазначав, що Москва не погодиться на продовження постачання озброєння українській армії після припинення вогню.

Крім того, Сергій Лавров відкинув прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа контролювати Запорізьку АЕС і звинуватив Україну в атаках на станцію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 28 квітня заявив, що в Кремлі чекають від Києва сигналу для відновлення прямих мирних переговорів РФ і України.