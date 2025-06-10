ВСУ перехватили новейший ударный дрон РФ "КУБ-2": что о нем известно (видео)

Украинские военнослужащие из 411-го отдельного полка беспилотных систем «Яструби» сбили российский беспилотный летательный аппарат «КУБ-2».

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Соответствующее видео опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Он отметил, что это уже не первый дрон "КУБ-2", уничтоженный воинами ВСУ с помощью БПЛА-перехватчиков.

ВСУ сбили дрон "КУБ-2"

"Ястребы 411-го полка беспилотных систем перехватили этот дрон над мирным городом, спасая жизни наших людей!" — подчеркнул блогер.

Дрон КУБ-2: чем он опасен

По словам аналитиков, ударный беспилотник "КУБ-2" занимает сегмент "Ланцета", однако несет больше взрывчатки. Заявленный вес боевой части нового БПЛА — 10 килограмм. Эти дроны можно применять днем и ночью, что указывает на возможность оснащения их тепловизионными камерами.

Дальность поражения целей неизвестна, но модель-предшественник "КУБ" поставляется и используется вместе с разведывательным БПЛА "Гранат-4", выполняющим роль ретранслятора сигналов.

По мнению украинского военного-аэроразведчика Александра Карпюка, российские инженеры РФ пытались скопировать американские барражирующие боеприпасы Switchblade 600 от производителя AeroVironment. На это указывает форма планера и крыльев, в которых все плоскости служат элеронами и могут поворачивать фюзеляж в полете для более точного попадания в цель.

Напомним, украинские военнослужащие из 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили российский дрон-камакадзе V2U с ИИ. Этот БПЛА способен автономно выбирать цели, а также работать под действием средств РЭБ.