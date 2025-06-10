ЗСУ перехопили новітній ударний дрон РФ "КУБ-2": що про нього відомо (відео)

Українські військовослужбовці з 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" збили російський безпілотний літальний апарат "КУБ-2".

Related video

Відповідне відео опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це вже не перший дрон "КУБ-2", знищений воїнами ЗСУ за допомогою БПЛА-перехоплювачів.

ЗСУ збили дрон "КУБ-2"

"Яструби 411-го полку безпілотних систем перехопили цей дрон над мирним містом, рятуючи життя наших людей!" — підкреслив блогер.

Дрон КУБ-2: чим він небезпечний

За словами аналітиків, ударний безпілотник "КУБ-2" займає сегмент "Ланцета", проте несе більше вибухівки. Заявлена вага бойової частини нового БПЛА — 10 кілограм. Ці дрони можна застосовувати вдень і вночі, що вказує на можливість оснащення їх тепловізійними камерами.

Дальність ураження цілей невідома, але модель-попередник "КУБ" поставляється і використовується разом із розвідувальним БПЛА "Гранат-4", що виконує роль ретранслятора сигналів.

На думку українського військового-аеророзвідника Олександра Карпюка, російські інженери РФ намагалися скопіювати американські баражувальні боєприпаси Switchblade 600 від виробника AeroVironment. На це вказує форма планера і крил, у яких усі площини слугують елеронами і можуть повертати фюзеляж у польоті для більш точного влучання в ціль.

Нагадаємо, українські військовослужбовці з 5-ї окремої штурмової бригади знищили російський дрон-камакадзе V2U з ШІ. Цей БПЛА здатний автономно вибирати цілі, а також працювати під дією засобів РЕБ.