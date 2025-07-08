Стратегия истощения России: как "возобновленная" военная помощь от США изменит ситуацию на фронте

Последние заявления о приостановлении военной помощи США Украине вызвали тревогу в обществе: не означает ли это изменение курса Вашингтона? Но уже через несколько дней стало понятно: речь идет не об отказе, а об изменении механизмов поддержки. Фокус разбирался, что на самом деле происходит с поставками вооружения, какую роль в этом играют США и их союзники, и что это означает для будущего войны.

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На прошлой неделе Пентагон временно остановил поставки оружия в Украину, среди которого — средства противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды 155 мм, ракеты GMLRS и Hellfire, аргументируя это необходимостью проверить военные запасы США.

Однако в понедельник, 7 июля, Дональд Трамп напресс-мероприятии в Белом доме сообщил о возобновлении помощи: "Мы отправим больше оружия — они должны защищаться", — речь идет о поставках, которые будут включать прежде всего оборонительные системы.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, такие дополнительные поставки осуществляются "по указанию президента" и направлены на укрепление обороноспособности Украины в рамках стратегии "America First".

Это решение было принято после телефонного разговора Трампа с президентом Зеленским, который, по украинской стороне, стал самым эффективным с начала года. Киев уже обратился к Вашингтону с требованием "стабильности, предсказуемости и публичной ясности" в отношении вооружения, особенно в вопросах ПВО.

Трамп уточнил: "преимущественно оборонительное оружие", но не исключил, что в новый пакет войдут системы Patriot, необходимые для увеличения возможностей ПВО Украины.

Оборонная поддержка и информационные вбросы: как США на самом деле меняют свою политику в отношении Украины

Последние публикации в западных СМИ о якобы прекращении военной помощи Украине стали предметом масштабной информационно-психологической операции, направленной как на украинское общество, так и на западных союзников. Аналитики указывают: это был спланированный вброс, построенный на "анонимных источниках" и приуроченный к переговорам между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев в разговоре с Фокусом подчеркивает, так называемая "приостановка" помощи со стороны США уже опровергнута — как фактом поставок ПВО, ракет Patriot и истребителей F-16, так и заявлениями самого Трампа. После разговора с Зеленским США активизировали процессы реэкспорта вооружения из стран НАТО.

Речь идет о передаче вооружения американского производства, которое хранилось на складах стран НАТО, — именно то, что ранее не разрешала администрация Байдена.

По словам Снегирева, это открывает шлюзы масштабным поставкам:

Австралия передает Украине танки Abrams, которые администрация Байдена не могла согласовать почти два года.

Германия передает 100 ракет к системам Patriot. Это впечатляющее количество, учитывая, что весь оборонно-промышленный комплекс США производит 600 таких ракет в год. Стоимость одной — 8 млн долларов, то есть совокупная помощь — 700 млн долларов. Также сразу передаются 4 системы ПВО IRIS-T вместе с запасом ракет.

Норвегия предоставляет комплексы NASAMS — одну из самых надежных ПВО, которая, в частности, защищает правительственные здания в США. Это совместное американо-норвежское производство. Кроме того, Норвегия объявляет о намерении развернуть производство этих систем непосредственно в Украине.

Бельгия, которая ранее отказывалась передавать истребители F-16, ссылаясь на отсутствие F-35 у себя, меняет позицию и передает самолеты совместно с Нидерландами.

Италия, которая ранее отрицала наличие оружия для передачи Украине, неожиданно "находит" 400 единиц бронетехники. Но главное — передает зенитно-ракетный комплекс SAMP/T — европейский аналог американского Patriot.

"Это — ответ всем "экспертам", которые каждый раз критикуют США за якобы недостаточную поддержку. На самом деле после звонка Путину, Трамп руками союзников запускает новую волну помощи Украине. И это — системная стратегия, а не хаотичные действия. Как минимум, те, кто распространяет панику о "сворачивании поддержки", просто запускают "дерьмо на вентилятор", — говорит эксперт.

По словам Снегирева, политика США сейчас базируется на принципе давления на Россию через оборонительное вооружение. Даже без прямых ударов — нефть дешевеет, танкеры взорваны, бюджет РФ трещит (дефицит 55 млрд долл.). ОПЕК, по "совпадению", наращивает добычу.

"Это — не просто поддержка Украины, а четкая игра на истощение врага. Трамп публично дистанцируется, но реэкспорт позволяет поставлять вооружение в обход — и быстрее. Формально — "нейтральность", фактически — жесткое дипломатическое давление, которое повторяет стратегию США в отношении СССР в 1980-х", — объясняет Фокусу эксперт.

Сегодняшнее усиление вооружения — это не "изменение мнения" Трампа, считает эксперт, а продуманная многоходовка, где главная цель — заставить Россию сесть за стол переговоров. И это уже не просто военная, а комплексная геоэкономическая операция.

Параллельно нейтрализованы поставки оружия из Ирана, под давлением Израиля и США. Поставки "Шахедов" и баллистических ракет остановлены.

"РФ пробует демонстрировать силу через массированные атаки дронами, но это — разовые волны, после которых — спад. На следующий день после 500 дронов — уже только 60. И так далее", — продолжает эксперт.

ЕС вооружает Украину: какое оружие следует ожидать от партнеров

После телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вопрос об остановке поставок вооружения Украине сдвинулся с мертвой точки.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, речь идет о закупке американского оружия за европейские средства. В этом году ЕС выделил рекордные 50 млрд долл. — вдвое больше, чем в предыдущие годы.

"Европа, несмотря на внутренние сомнения, осознает: если российские танки пересекут западную границу Украины, остановить их будет сложно. Поэтому даже скептические страны вынуждены поддерживать Киев — и финансово, и политически.

Теперь решающую роль будут играть прямые контракты между украинской стороной, Пентагоном или производителями. В приоритете — системы противовоздушной обороны и перевооружение мобильных огневых групп. Ставка — на современные тепловизионные и радиолокационные прицелы, которые позволят эффективно бороться с "Шахедами", — говорит Фокусу Жданов.

Сейчас под вопросом остается судьба программы PDA — президентской инициативы США, которая позволяла передавать Украине избыточное вооружение за символическую цену. Ранее половина всей помощи поступала именно через этот канал.

Напомним, издание Politico писало о возобновлении поставок военной помощи США в Украину после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и украинского министра обороны Рустема Умерова.

Германия готовится отправить ВСУ военную технику на миллиарды евро. В пакет помощи войдут системы ПВО, бронетехника и средства РЭБ.