Стратегія виснаження Росії: як "поновлена" військова допомога від США змінить ситуацію на фронті

Останні заяви про призупинення військової допомоги США Україні викликали тривогу в суспільстві: чи не означає це зміну курсу Вашингтона? Та вже за кілька днів стало зрозуміло: йдеться не про відмову, а про зміну механізмів підтримки. Фокус розбирався, що насправді відбувається з постачаннями озброєння, яку роль у цьому відіграють США та їхні союзники, і що це означає для майбутнього війни.

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Минулого тижня Пентагон тимчасово зупинив постачання зброї до України, серед якої — засоби протиповітряної оборони Patriot, артилерійські снаряди 155 мм, ракети GMLRS та Hellfire, аргументуючи це необхідністю перевірити військові запаси США.

Однак у понеділок, 7 липня, Дональд Трамп на прес‑заходів Білому домі повідомив про відновлення допомоги: "Ми відправимо більше зброї — вони мають захищатися", — йдеться про поставки, які включатимуть передусім оборонні системи.

За словами представника Пентагону Шона Парнелла, такі додаткові постачання здійснюються "за вказівкою президента" і спрямовані на зміцнення обороноздатності України рамках стратегії "America First".

Це рішення було ухвалене після телефонної розмови Трампа з президентом Зеленським, що, за українською стороною, стала найефективнішою з початку року. Київ вже звернувся до Вашингтона з вимогою "стабільності, передбачуваності та публічної ясності" щодо озброєння, особливо в питаннях ППО.

Трамп уточнив: "переважно оборонна зброя", але не виключив, що до нового пакету увійдуть системи Patriot, необхідні для збільшення можливостей ППО України.

Оборонна підтримка та інформаційні вкиди: як США насправді змінюють свою політику щодо України

Останні публікації у західних ЗМІ щодо нібито припинення військової допомоги Україні стали предметом масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої як на українське суспільство, так і на західних союзників. Аналітики вказують: це був спланований вкид, побудований на "анонімних джерелах" і приурочений до переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов у розмові з Фокусом підкреслює, так зване "призупинення" допомоги з боку США вже спростоване — як фактом поставок ППО, ракет Patriot і винищувачів F-16, так і заявами самого Трампа. Після розмови із Зеленським США активізували процеси реекспорту озброєння з країн НАТО.

Ідеться про передачу озброєння американського виробництва, яке зберігалося на складах країн НАТО, — саме те, що раніше не дозволяла адміністрація Байдена.

За словами Снєгирьова, це відкриває шлюзи масштабним постачанням:

Австралія передає Україні танки Abrams, які адміністрація Байдена не могла погодити майже два роки.

Німеччина передає 100 ракет до систем Patriot. Це вражаюча кількість, враховуючи, що весь оборонно-промисловий комплекс США виробляє 600 таких ракет на рік. Вартість однієї — 8 млн доларів, тобто сукупна допомога — 700 млн доларів. Також одразу передаються 4 системи ППО IRIS-T разом із запасом ракет.

Норвегія надає комплекси NASAMS — одну з найнадійніших ППО, яка, зокрема, захищає урядові будівлі в США. Це спільне американсько-норвезьке виробництво. Окрім того, Норвегія оголошує про намір розгорнути виробництво цих систем безпосередньо в Україні.

Бельгія, яка раніше відмовлялася передавати винищувачі F-16, посилаючись на відсутність F-35 у себе, змінює позицію та передає літаки спільно з Нідерландами.

Італія, яка раніше заперечувала наявність зброї для передачі Україні, несподівано "знаходить" 400 одиниць бронетехніки. Але головне — передає зенітно-ракетний комплекс SAMP/T — європейський аналог американського Patriot.

"Це — відповідь усім "експертам", які щоразу критикують США за нібито недостатню підтримку. Насправді після дзвінка Путіну, Трамп руками союзників запускає нову хвилю допомоги Україні. І це — системна стратегія, а не хаотичні дії. Як мінімум, ті, хто поширює паніку про "згортання підтримки", просто запускають "лайно на вентилятор", — каже експерт.

За словами Снєгирьова, політика США нині базується на принципі тиску на Росію через оборонне озброєння. Навіть без прямих ударів — нафта дешевшає, танкери підірвані, бюджет РФ тріщить (дефіцит 55 млрд дол.). ОПЕК, за "збігом", нарощує видобуток.

"Це — не просто підтримка України, а чітка гра на виснаження ворога. Трамп публічно дистанціюється, але реекспорт дозволяє постачати озброєння в обхід — і швидше. Формально — "нейтральність", фактично — жорсткий дипломатичний тиск, який повторює стратегію США щодо СРСР у 1980-х", — пояснює Фокусу експерт.

Сьогоднішнє посилення озброєння — це не "зміна думки" Трампа, вважає експерт, а продумана багатоходівка, де головна мета — змусити Росію сісти за стіл переговорів. І це вже не просто військова, а комплексна геоекономічна операція.

Паралельно нейтралізовано постачання зброї з Ірану, під тиском Ізраїлю та США. Поставки "Шахедів" та балістичних ракет зупинені.

"РФ пробує демонструвати силу через масовані атаки дронами, але це — разові хвилі, після яких — спад. На наступний день після 500 дронів — уже лише 60. І так далі", — продовжує експерт.

ЄС озброює Україну: яку зброю слід очікувати від партнерів

Після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським питання про зупинку поставок озброєння Україні зрушило з мертвої точки.

На думку військового експерта Олега Жданова, йдеться про закупівлю американської зброї за європейські кошти. Цьогоріч ЄС виділив рекордні 50 млрд дол. — удвічі більше, ніж у попередні роки.

"Європа, попри внутрішні сумніви, усвідомлює: якщо російські танки перетнуть західний кордон України, зупинити їх буде складно. Тож навіть скептичні країни змушені підтримувати Київ — і фінансово, і політично.

Тепер вирішальну роль відіграватимуть прямі контракти між українською стороною, Пентагоном або виробниками. У пріоритеті — системи протиповітряної оборони та переозброєння мобільних вогневих груп. Ставка — на сучасні тепловізійні та радіолокаційні приціли, що дозволять ефективно боротися з "Шахедами", — каже Фокусу Жданов.

Наразі під питанням залишається доля програми PDA — президентської ініціативи США, яка дозволяла передавати Україні надлишкове озброєння за символічну ціну. Раніше половина всієї допомоги надходила саме через цей канал.

Нагадаємо, видання Politico писало про відновлення постачань військової допомоги США в Україну після зустрічі спецпредставника президента США Кіта Келлога та українського міністра оборони Рустема Умєрова.

Німеччина готується відправити ЗСУ військову техніку на мільярди євро. До пакета допомоги увійдуть системи ППО, бронетехніка та засоби РЕБ.