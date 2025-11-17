"Война на истощение" входит в решающую фазу: какие шаги Украина должна предпринять прямо сейчас

Украинский фронт входит в самую тяжелую фазу: западные аналитики предупреждают о риске стратегического поражения, тогда как ВСУ одновременно продвигаются под Купянском. Юлиан Рёпке говорит о кризисе мобилизации, Марк Галеотти — о переломе под Покровском, а украинские эксперты отмечают: главный дефицит — это люди. Фокус выяснял, что может изменить ход зимней кампании.

Позиции Вооруженных Сил Украины на фронте становятся все более уязвимыми, а Киев рискует потерпеть стратегическое поражение в войне против российской агрессии. Такое мнение высказал известный немецкий военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

"Ситуацию больше нельзя скрыть ни пиар-акциями Генштаба, ни попытками правительства преуменьшить или игнорировать ее", — подчеркнул он.

Рёпке подчеркнул, что серьезность вызовов уже осознают украинские журналисты и активисты, но армия и западные партнеры не делают выводов из прошлых ошибок.

Аналитик критикует неэффективность поставок бронетехники, которые были поставлены Западом в количестве более 2 тысяч единиц из-за российского доминирования в оптоволоконных системах и других технологиях беспилотников. Вместо этого Рьопке советует сосредоточиться на дронах и ракетах для противодействия агрессору.

Відео дня

Особую обеспокоенность вызывают проблемы мобилизации и управления ресурсами.

"Где дислоцируются 17 000 мобилизованных ежемесячно? Целые бригады существуют только на бумаге, а дезертирство создает пустоты на фронте, что облегчает прорывы россиян", — пишет эксперт, указывая на ложную оценку боеспособности.

По его убеждению, украинская власть воспринимает войну на уничтожение недостаточно серьезно, что угрожает национальной безопасности.

В ноябре 2025-го Украина, по прогнозу Рёпке, установит годовой рекорд территориальных потерь — ежемесячно теряя площади, эквивалентные федеральной земле Берлин.

"Если Киев и партнеры не изменят стратегию немедленно, Россия постепенно выиграет эту войну", — предостерегает аналитик, призывая к решительным реформам.

Ситуация на фронте: перспективы и вероятности

Тем временем ВСУ вытесняют российских оккупантов с позиций на Купянском направлении Харьковской области. Даже те плацдармы, которые враг ранее захватил, постепенно переходят под контроль украинских сил.

"Логистика россиян в районе Купянска просто отсутствует в эффективном виде", — заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, обеспечение ВСУ также сложное, но стабильнее российского.

Путинские обещания "окружения" и "показа журналистам" оказались пустыми: вместо падения Купянска оккупанты медленно отступают, особенно из северных районов.

"Победой это пока назвать нельзя, это рабочий процесс, находящийся внутри, но то, что российские анонсы о падении Купянска были преждевременным, мы уже можем сказать наверняка", — подытожил Трегубов.

Британский политолог Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times от 15 ноября утверждает, что Покровск в Донецкой области фактически захвачен ВС РФ: город окружен с трех сторон, российские силы проникают в центр. Бои продолжаются 18 месяцев, но это не решающее поражение для Киева.

"Хотя это поражение Киева, его не следует рассматривать как решающий поворот. Эта битва является важной по многим причинам, что отражает изменение оперативного и политического контекста этого этапа конфликта", — пишет Галеотти.

Главком ВСУ Александр Сырский 12 ноября отрицал окружение, но доказательства указывают на перелом: линии фронта размыты, украинские силы обустраивают оборону, и шансы на контратаку минимальны, несмотря на успех "Азова" на севере.

Бои за Купянск, Покровск и Гуляйполе: как исправить ситуацию на фронте

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии Фокусу очертил ключевые вызовы и направления, которые будут определять устойчивость украинского фронта в ближайшее время.

"Первая и главная потребность — человеческий капитал. Именно нехватка личного состава является основной причиной продвижения противника на горячих участках", — отмечает эксперт.

По словам Земляного, на многих отрезках линия обороны превратилась в сеть изолированных опорных пунктов, где позиции удерживают от двух до десяти бойцов, а между ними — сотни метров или даже километры незащищенной территории. Такая конфигурация делает фронт уязвимым к обходам и тактическим прорывам.

Военное руководство, по мнению аналитика, осознает проблему, поэтому параллельно с мобилизацией активно развивает добровольный рекрутинг. Программы "Контракты 18-24", "Линия дронов" и новая система контрактов позволяют гражданам выбирать конкретное подразделение и специальность. Ключевая новация: после двух и более лет по контракту военнослужащий получает гарантированную однолетнюю отсрочку от призыва или ротацию. Это позволяет и новобранцам планировать жизнь, и действующим бойцам переподписывать контракты, частично решая вопрос СЗЧ.

"Это не демобилизация, о которой мечтают на передовой, но в условиях истощения это единственный реальный инструмент хотя бы частичной ротации", — отмечает Земляной.

Второй приоритет, по мнению старшего аналитика — массовое наращивание беспилотных и роботизированных систем всех уровней. Дроны уже стали основным средством поражения по всей линии фронта; сами россияне признают, что "упираются в стену дронов". При дефиците пехоты именно БПЛА компенсируют нехватку людей и артиллерии. Особенно критичны наземные роботизированные комплексы для логистики и эвакуации раненых (где техника гибнет за минуты) и ударные дроны средней и большой дальности типа FP-2 и далее, которые разрушают тыловые склады, мосты и командные пункты врага.

Третий элемент, по словам эксперта, — инженерные укрепления.

Видео из-под Покровска неоднократно демонстрировали, как правильно спланированные рубежи с "зубами дракона" и егозой останавливают штурмовые колонны, превращая их в легкие цели для дронов. Однако эксперт предостерегает: без достаточного количества защитников и средств поражения никакие бетонные сооружения не остановят противника.

"Все сводится к главному: наше самое сильное оружие — украинский воин. Ни одна техника и никакие крепости не заменят мотивированного человека, который знает, за что воюет. Именно на сохранение жизни бойцов, их подготовку, ротацию и мотивацию государство должно направить основные усилия этой зимой", — заключает Антон Земляной.

Напомним, российские войска активизировали штурмы, пытаясь обойти украинские укрепления Запорожского направления через Днепропетровскую область.

Также Фокус писал, что российские войска прорвали границу на Харьковщине возле с. Бологовка, создав 5-км плацдарм.