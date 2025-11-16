Позиции Украины в войне с Россией становятся все более опасными. Киев может ждать стратегическое поражение, считает военный обозреватель издания Bild Юлиан Рьопке.

"Ситуацию больше нельзя скрыть ни пиар-акциями украинского Генерального штаба, ни попытками правительства в Киеве преуменьшить или игнорировать ее", — говорится в публикации Рьопке в Х. Немецкий обозреватель считает, что серьезность ситуации уже осознали украинские журналисты и активисты, но украинская армия и ее западные партнеры "не учитывают ошибок, которые они уже допустили".

В частности, Рьопке заявил, что поставки бронетехники становятся бесполезными на фоне растущего доминирования России в том, что касается оптоволоконных и других систем беспилотных летательных аппаратов. Вместо этого он призывает западных союзников поставлять Украине именно дроны и ракеты.

Юлиан Рьопке выдвинул и ряд претензий к украинской власти. В частности, что она воспринимает войну на уничтожение против собственной страны недостаточно серьезно. "Где на самом деле дислоцируются те якобы 17 000 человек, которые мобилизуются ежемесячно, остается загадкой", — отметил обозреватель Bild. Он также заявил, что "целые бригады существуют только на бумаге" и упомянул о дезертирстве. По его мнению, это приводит к ложной оценке численности и боеспособности войск, а также к образованию пустых участков на фронте, что и делает возможным прорывы россиян.

В ноябре 2025 года будет поставлен новый годовой рекорд территориальных потерь в Украине, предупредил Рьопке. По его оценкам, речь идет о ежемесячных потерях, равных территории немецкой федеральной земли Берлин.

"Если правительство в Киеве и его западные партнеры быстро не изменят стратегическую позицию, Россия постепенно выиграет эту войну", — подчеркнул Юлиан Рьопке.

