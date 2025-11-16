Позиції України у війні з Росією стають дедалі небезпечнішими. На Київ може чекати стратегічна поразка, вважає військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке.

"Ситуацію більше не можна приховати ні піар-акціями українського Генерального штабу, ні намаганнями уряду в Києві применшити або ігнорувати її", – йдеться у дописі Рьопке в Х. Німецький оглядач вважає, що серйозність ситуації вже усвідомили українські журналісти та активісти, але українська армія та її західні партнери "не враховують помилок, яких вони вже припустилися".

Зокрема, Рьопке заявив, що постачання бронетехніки стає марним на тлі зростаючого домінування Росії у тому, що стосується оптоволоконних та інших систем безпілотних літальних апаратів. Натомість він закликає західних союзників постачати Україні саме дрони та ракети.

Юліан Рьопке висунув і низку претензій до української влади. Зокрема, що вона сприймає війну на знищення проти власної країни недостатньо серйозно. "Де насправді дислокуються ті нібито 17 000 людей, які мобілізуються щомісяця, лишається загадкою", – зауважив оглядач Bild. Він також заявив, що "цілі бригади існують лише на папері" і згадав про дезертирство. На його думку, це призводить до хибної оцінки чисельності та боєздатності військ, а також до утворення порожніх ділянок на фронті, що й уможливлює прориви росіян.

У листопаді 2025 року буде поставлено новий річний рекорд територіальних втрат в Україні, попередив Рьопке. За його оцінками, йдеться про щомісячні втрати, що дорівнюють території німецької федеральної землі Берлін.

"Якщо уряд у Києві та його західні партнери швидко не змінять стратегічну позицію, Росія поступово виграє цю війну", – наголосив Юліан Рьопке.

