"Питання часу": Стерненко попередив про появу танків ЗС РФ у великих українських містах

Український волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що Україна рухається до катастрофи стратегічного масштабу, що може призвести до втрати державності.

Такою стала його реакція на пост воєнкора Анни Каложної, яка написала про катастрофічну ситуацію на фронті.

Зокрема, вона розповіла зі слів військових про те, що один із командирів, який постійно публікує відео в TikTok, у штурмах втратив особовий склад, і тепер нікому стати в оборону, через що стався обвал лінії фронту на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.

"На Новопавлівському напрямку 3,14дари проїхали на техніці з ЛБС у наш тил 10 км двічі. Висадили в Новопавлівці свій десант. Про це написали Deep state, підтвердив Сергій Стерненко. За моєю інформацією, висадили від 50 до 100 особового складу. Ще півроку тому 3,14 дари про таке не могли й мріяти. А зараз це стало відбуватися все частіше. З напрямку через день пишуть різні зневірені командири", — йдеться в тексті.

Відео дня

Вона закликає діяти негайно.

"Заберіть у ваших пожежників керосин! Тобто припиніть контрштурмувати скрізь, де потрібно, і — ні. Станьте вже хоч де-небудь в оборону. Якщо ще не можемо, звісно. І дайте в бригади людей! У бригади, не тіктокерам. Я не знаю, чи не пізно. Я себе картаю, що написала про шкоду масштабування штурмових військ за рахунок знекровлення бригад лише 1,5 місяця тому", — додала Анна.

У коментарях до посту Калюжної користувачі не приховують свого ставлення до такого командування.

Стерненко підтверджує слова журналістки і каже, що дав ще "дуже дипломатичну оцінку".

"Не помічати цього — злочин. Мовчати — злочин. За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а й політичного підходу до оборонної війни, питання, коли російські танки заїдуть до умовного Запоріжжя чи Дніпра, — лише питання часу. Наша оборона розвалюється. Під гнітючу тишу про це", — пише він.

Він додав, що якби не героїзм піхоти, якої вкрай не вистачає і яку стирають у контрштурмах, а також дрони, — ми б уже програли війну. Тож Стерненко закликав українців і далі підтримувати Сили оборони.

Нагадаємо, начальника управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковника Валентина Манька звинуватили в оприлюдненні фото з мапами в соцмережі TikTok, на яких могла бути інформація з грифом "таємно" або "для службового користування". Сам полковник Манько заявив, що карти на фото — карти Google, а позначки він наносив самостійно.

Колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич вважає, що начальник управління штурмовими Манько своїми публікаціями допомагав ворогові.

У Головному управлінні комунікації ЗСУ відреагували та повідомили, що провели фаховий аналіз фото, яке публікував полковник Валентин Манько. Аналіз показав, що карти не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.