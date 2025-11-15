"Вопрос времени": Стерненко предупредил о появлении танков ВС РФ в крупных украинских городах

Украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко заявил, что Украина движется к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности.

Таковой стала его реакция на пост военкорра Анны Каложной, которая рассказала о катастрофической ситуации на фронте.

В частности, она рассказала со слов военных о том, что один из командиров, который постоянно публикует видео в TikTok, в штурмах потерял личный состав, и теперь некому стать в оборону, из-за чего произошел обвал линии фронта на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.

"На Новопавловском направлении 3,14дары проехали на технике с ЛБС в наш тыл 10 км дважды. Высадили в Новопавловке свой десант. Об этом написали Deep state, подтвердил Сергей Стерненко. По моей информации, высадили от 50 до 100 личного состава. Еще полгода назад 3,14 дары о таком не могли и мечтать. А сейчас это стало происходить все чаще. Из направления через день пишут разные отчаявшиеся командиры", – говорится в тексте.

Відео дня

Она призывает действовать немедленно.

"Заберите у ваших пожарных керосин! То есть прекратите контрштурмовать везде, где нужно, и – нет. Станьте уже хоть где-нибудь в оборону. Если еще не можем, конечно. И дайте в бригады людей! В бригады, не тиктокерам. Я не знаю, не поздно ли. Я себя корю, что написала о вреде масштабирования штурмовых войск за счет обескровливания бригад всего 1,5 месяца назад", – добавила Анна.

В комментариях к посту Калюжной пользователи не скрывают своего отношения к такому командованию.

Стерненко подтверждает слова журналистки и говорит, что дал еще "очень дипломатическую оценку".

"Не замечать этого – преступление. Молчать – преступление. При имеющихся обстоятельствах и без глобальных изменений на уровне не только военного управления, но и политического подхода к оборонной войне, вопрос, когда российские танки заедут в условное Запорожье или Днепр, – только вопрос времени. Наша оборона разваливается. Под гнетущую тишину об этом", – пишет он.

Он добавил, что если бы не героизм пехоты, которой крайне не хватает и которую стирают в контрштурмах, а также дроны, – мы бы уже проиграли войну. Поэтому Стерненко призвал украинцев и дальше поддерживать Силы обороны.

Напомним, начальника управления штурмовыми подразделениями ВСУ полковника Валентина Манько обвинили в обнародовании фото с картами в соцсети TikTok, на которых могла быть информация с грифом "секретно" или "для служебного пользования". Сам полковник Манько заявил, что карты на фото — карты Google, а отметки он наносил самостоятельно.

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич считает, что начальник управления штурмовыми Манько своими публикациями помогал врагу.

В Главном управлении коммуникации ВСУ отреагировали и сообщили, что провели профессиональный анализ фото, которое публиковал полковник Валентин Манько. Анализ показал, что карты не раскрывают пространственных, временных показателей операций (боевых действий) Сил обороны Украины и не раскрывают подразделения, которые принимали в них участие.