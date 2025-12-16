РФ відмовилась від різдвяного перемир'я: "підміна" та "ситуативне рішення"

Російська влада не погодилась на різдвяне перемир'я на російсько-українській війні та підганяє Україну, щоб швидше "досягнути миру". У Кремлі назвали перемир'я тимчасовим рішенням, яке росіянам не підходить, оскільки українці хочуть "передишку", а РФ цього не допустить.

Москва вважає ідею перемир'я "підміною виходу на угоду", яка стане тимчасовим, а не остаточним, рішенням, сказав речник президент РФ Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ. Крім того, посадовець запевнив, що Кремль не отримав проєкту документа з гарантіями Україні з боку країн ЄС, і тому поки немає оцінок цих пропозицій.

Коментарі Пєскова пролунали близько 12 год 16 грудня. Основна тема виступу — підготовка до прямої лінії президент РФ Володимира Путіна, яка відбудеться 19 грудня. Речник Кремля відповів на питання журналіста щодо можливості різдвяного перемир'я на російсько-українській війні. Пєсков згадав про вимоги капітуляції України, які "прозорі" і доведені до відома Києву та Вашингтону. З його слів, РФ не буде брати участь у втіленні бажання українців про тимчасове припинення вогню. Крім того, посадовець наголосив, що Україні не дадуть передишку, щоб підготуватись до "продовження війни", тоді як РФ спиниться лише після того, як "досягне своїх цілей та забезпечить свої інтереси".

Пєсков також уточнив, чи мав Путін розмову з Трампом останнім часом. Речник Кремля пояснив, що остання розмова була тоді, коли він про неї офіційно говорив, а після того глави держави не спілкувались [ідеться, ймовірно, про дзвінок 16 жовтня — ред.].

Перемир'я 2025 — деталі переговорів

Вдень 16 грудня з'явилась також заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова для росЗМІ. Російський дипломат повідомив, що представники США пообіцяли заборонити Україні вступити у НАТО і також "сприяти передачі територій". З його слів, ідеться про землі, на яких "століттями жили росіяни" і які мають "повернутись у російську державу".

Зазначимо, 15 грудня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після чергового раунду переговорів України та РФ в Берліні висловив ідею оголошення різдвяного перемир'я. Політик звернувся до росіян з пропозицією припинити тероризувати українців і спинити бомбардування енергетики та цивільних об'єктів.

Нагадуємо, 16 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск озвучив обіцянки з гарантіями безпеки, які США можуть надати Україні. При цьому медіа Politico повідомило, що пропозиції США мають дедлайн і Україна має відповісти в умовах дефіциту часу.