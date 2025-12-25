Папа Римский выступил за 24 часа мира на Рождество в Украине (видео)

Глава Ватикана папа Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Рождество во всех вооруженных конфликтах мира, включая войну России против Украины и противостояние на Ближнем Востоке.

Выступая из Кастель-Гандольфо, Лев XIV подчеркнул, что даже один день без войны имел бы огромное символическое и гуманитарное значение. Об этом сообщает Vatican News.

"Я вновь обращаюсь с призывом ко всем людям доброй воли: соблюсти хотя бы в праздник рождения Спасителя один день мира", — заявил понтифик.

Комментируя ситуацию в Украине, папа Римский выразил глубокое сожаление в связи с тем, что, по его словам, Россия фактически отклонила предложение о рождественском перемирии. Лев XIV напомнил, что в последние часы Украина подверглась массированным ударам, и вновь призвал к прекращению огня хотя бы на 24 часа.

"Надеюсь, нас услышат, и пусть наступят эти 24 часа – один день мира во всем мире", — сказал глава Ватикана.

Говоря о Ближнем Востоке, понтифик отметил хрупкий характер действующего перемирия и напомнил о недавнем визите в Газу латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы. Папа сообщил, что поддерживает связь с приходом Святого Семейства в Газе и выразил надежду на продолжение мирных договоренностей.

Отдельно Лев XIV затронул тему США, прокомментировав решение властей его родного штата Иллинойс разрешить ассистированное самоубийство для неизлечимо больных пациентов. Понтифик признался, что разочарован этим шагом, подчеркнув необходимость уважения человеческой жизни "от зачатия до естественной смерти".

Завершая обращение, папа Римский призвал верующих в рождественские дни задуматься о ценности жизни и выразил надежду, что уважение к ней укрепится во всем мире.

"Бог стал человеком, как мы, показывая, что значит по-настоящему жить человеческой жизнью", — завершил Лев XIV.

