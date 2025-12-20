Ночные заботы Льва XIV: папа римский учит немецкий язык через Duolingo и играет в "слова"

Папа Римский Лев XIV использует популярное приложение Duolingo для изучения немецкого языка, занимаясь им по ночам, когда не может уснуть. Понтифика удалось идентифицировать по нику @drprevost, которым он пользовался в сети еще до своего избрания главой Католической церкви.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, официальных комментариев от Ватикана по этому поводу пока не поступало, однако брат папы Римского Джон Превост подтвердил, что Лев XIV действительно может заниматься изучением языков в ночное время, особенно во время приступов бессонницы.

В публикации отмечается, что изучение немецкого — не единственное цифровое увлечение понтифика. Перед сном папа Римский ежедневно играет в онлайн-игры Wordle (браузерная игра в слова, – ред) и Words With Friends, в том числе вместе со своим братом. По словам Превоста, такие игры помогают Льву XIV расслабиться и поддерживать тесную связь с семьей.

Відео дня

"Пути Господа неисповедимы, и даже пути Папы Римского могут быть, мягко говоря, непредсказуемыми. Тем более, если он первый в истории епископ Рима, принадлежащий к поколению бэби-бумеров. И когда Римский понтифик не может уснуть посреди ночи, он может начать изучать новый иностранный язык в популярной социальной сети Duolingo", — пишет издание.

Важно

Папа Римский заявил о готовности приехать в Киев: в Ватикане назвали главное препятствие

Также стало известно, что 70-летний понтифик ведет достаточно активный образ жизни. Он регулярно играет в теннис, а после завершения ремонта в Апостольском дворце для него планируют оборудовать полноценный спортивный зал.

Между тем глава Ватикана с осторожностью относится к новым цифровым технологиям. В сентябре Лев XIV отверг предложение создать его виртуальный образ с использованием искусственного интеллекта, который позволил бы верующим общаться с аватаром понтифика. Он выразил опасения, что чрезмерное увлечение цифровым пространством может привести к утрате понимания "ценности человечества".

Напомним, в сентябре стало известно, что в Австрии на аукционе выставят на продажу мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, владельцем которого является Папа Римский Лев XIV. Специалисты отмечают, что это самая роскошная двухколесная модель известного немецкого бренда.

А в августе издание Daily Mail сообщило, что Лев XIV, в отличие от своего предшественника Папы Франциска, будет жить не в скромной келье, а в Апостольском дворце в Риме.