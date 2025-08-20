Без лишней скромности: "американский" Папа Римский будет жить во дворце (видео)

Папа Римский Лев XIV не планирует проживать в скромной келье, как его предшественник, а намерен обосноваться в роскошных апартаментах в Апостольском дворце, которые пустовали несколько лет.

Через несколько дней после своего избрания новый "американский" Папа Римский объявил, что в отличие от своего предшественника Папы Франциска он будет жить в Апостольском дворце в Риме, пишет Daily Mail.

"Американский" Папа вернулся во дворец

Сейчас в папских апартаментах XVI века ведется ремонт. И туда Папа Римский переедет не сам. Ожидается, что с ним будут постоянно находиться рядом трое или четверо кардиналов.

Ожидается, что одним из тех, кто будет жить рядом с Папой, будет перуанский личный секретарь Льва XIV, отец Эдгард Римайкуна.

Это будет первый случай в современной истории, когда Папа Римский разместит свои официальные жилые покои на третьем этаже Апостольского дворца.

Апостольский дворец возвышается над Ватиканом Фото: Vatican News

"Мне кажется, это что-то новое. Не знаю, учитывает ли это долгую историю церкви, но в современную эпоху — точно. Лев отличается от Франциска, он возвращается в папские покои, но без помпы", — отметил ватиканский корреспондент Якопо Скарамуцци.

Покойный Папа Римский Франциск, как известно, отвергал роскошь Ватикана и жил в гостевом доме Casa Santa Marta, который был построен в 1996 году для размещения кардиналов во время конклава. Но когда Франциск умер, в соответствии с традицией, дверь в апартаменты опечатали. Дом Святой Марты был первоначально построен в 1996 году

С 1870 года апартаменты в Апостольском дворце (или Папском дворце) являются официальной резиденцией Пап, и обычно новый Папа проводит их реконструкцию.

За последние месяцы были проведены работы по перепланировке комнат, а также устранению повреждений, вызванных просачиванием воды и влажностью за 12 лет, пока квартира пустовала.

Папа Франциск считал Апостольский дворец слишком рсокошным Фото: Vatican Museums

Папа Римский традиционно благословляет из окна своих апартаментов толпы паломников, собирающихся по воскресеньям на площади Святого Петра.

Из последних шести пап трое — Иоанн XXIII, Иоанн Павел I и Иоанн Павел II — умерли в папских покоях.

В настоящее время "американский" Папа проживает в здании Сагрестия, рядом с собором Святого Петра, пока в его папских апартаментах идет ремонт.

Этим летом он также возродил традицию, оставленную его предшественником, — отдых в папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо.

Дворец на вершине холма, возвышающийся над сверкающими водами озера Альбано, когда-то служил убежищем для понтификов, спасавшихся от изнуряющей римской жары.

Папа провел там несколько дней в июле, а затем вернулся в августе для еще одного короткого визита.

Папа Римский Лев решил не скромничать и вернуться во дворец Фото: Vatican News

В прошлое воскресенье он разделил обед с более чем 100 бездомными во время мессы, а затем посетил местную святыню в городе Альбано.

