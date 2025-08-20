Без зайвої скромності: "американський" Папа Римський житиме в палаці (відео)

Папа Римський Лев XIV не планує проживати в скромній келії, як його попередник, а має намір влаштуватися в розкішних апартаментах в Апостольському палаці, що були порожніми кілька років.

Через кілька днів після свого обрання новий "американський" Папа Римський оголосив, що, на відміну від свого попередника Папи Франциска, він житиме в Апостольському палаці в Римі, пише Daily Mail.

"Американський" Папа повернувся до палацу

Зараз у папських апартаментах XVI століття триває ремонт. І туди Папа Римський переїде не сам. Очікується, що з ним постійно перебуватимуть поруч троє або четверо кардиналів.

Очікується, що одним із тих, хто житиме поруч із Папою, буде перуанський особистий секретар Лева XIV, отець Едгард Рімайкуна.

Це буде перший випадок у сучасній історії, коли Папа Римський розмістить свої офіційні житлові покої на третьому поверсі Апостольського палацу.

Апостольський палац височіє над Ватиканом Фото: Vatican News

"Мені здається, це щось нове. Не знаю, чи враховує це довгу історію церкви, але в сучасну епоху — точно. Лев відрізняється від Франциска, він повертається в папські покої, але без помпи", — зазначив ватиканський кореспондент Якопо Скарамуцці.

Покійний Папа Римський Франциск, як відомо, відкидав розкіш Ватикану і жив у гостьовому будинку Casa Santa Marta, що був збудований 1996 року для розміщення кардиналів під час конклаву. Але коли Франциск помер, відповідно до традиції, двері в апартаменти опечатали. Будинок Святої Марти був спочатку побудований 1996 року

З 1870 року апартаменти в Апостольському палаці (або Папському палаці) є офіційною резиденцією Пап, і зазвичай новий Папа проводить їхню реконструкцію.

За останні місяці було проведено роботи з перепланування кімнат, а також усунення ушкоджень, спричинених просочуванням води і вологістю за 12 років, поки квартира була порожня.

Папа Франциск вважав Апостольський палац занадто розкішним Фото: Vatican Museums

Папа Римський традиційно благословляє з вікна своїх апартаментів натовпи прочан, що збираються щонеділі на площі Святого Петра.

З останніх шести пап троє — Іоанн XXIII, Іоанн Павло I та Іоанн Павло II — померли в папських покоях.

Наразі "американський" Папа проживає в будівлі Сагрестія, поруч із собором Святого Петра, поки в його папських апартаментах триває ремонт.

Цього літа він також відродив традицію, залишену його попередником, — відпочинок у папській літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

Палац на вершині пагорба, що височіє над блискучими водами озера Альбано, колись слугував притулком для понтифіків, які рятувалися від виснажливої римської спеки.

Папа провів там кілька днів у липні, а потім повернувся в серпні для ще одного короткого візиту.

Папа Римський Лев вирішив не скромничати і повернутися до палацу Фото: Vatican News

Минулої неділі він розділив обід із понад 100 бездомними під час меси, а потім відвідав місцеву святиню в місті Альбано.

