Колишній кухар Ватикану розповів, чим годував Папу Римського і диктаторів (фото)

Сальво Ло Кастро був кухарем одразу двох Пап: Іоанна Павла II і Бенедикта XVI, які дуже любили фрикадельки за рецептом його мами. А зараз він відкрив ресторан у Нью-Йорку.

Шеф-кухар Сальво Ло Кастро готував для пап та інших високопосадовців, а тепер готує для простих смертних Нью-Йорка у своєму новому ресторані Casasalvo в Сохо. Але йому є що розповісти про те, як харчуються у Ватикані, пише NYpost.

Шеф-кухар Сальво Ло Кастро і його фірмові фрикадельки

За свою легендарну кар'єру на кухні шеф-кухар Сальво Ло Кастро став зіркою в усьому світі та у Ватикані, готуючи пасту для пап, світових лідерів і кінозірок.

"Секрет у тому, що я готую все з душею. Ресторан — це мій дім, і люди, які обідають зі мною, не клієнти, а гості, які приходять до мене додому", — говорить Ло Кастро про свою філософію смачного харчування.

Хоча Ло Кастро стоїть за однойменною мережею популярних еспресо-барів, розкиданих Мангеттеном з 2022 року, його новий елегантний ресторан Casasalvo в Сохо, що відкрився в липні, дає можливість спробувати те, що він готував у Ватикані.

Кухарем Пап Римських Ло Кастро був протягом 10 років, підтримуючи особливі стосунки як з Папою Іоанном Павлом II, так і з Папою Бенедиктом XVI, подаючи фрикадельки своєї матері і названі на його честь феттучіні Касасальво, які тепер доступні широким масам.

Шеф-кухар більше симпатизував Папі Римському Бенедикту

"Кожен Папа — звичайна людина. Хоча Іван Павло був дуже харизматичним, для мене найкращим був Бенедикт. Він був абсолютно неймовірною людиною... його голос був для мене Богом у світі", — сказав він про католицького лідера Йозефа Ратцингера, який обіймав посаду Папи з 2005 по 2013 рік.

Папа Римський Іоанн Павло II

Ло Кастро готував для багатьох: від Муаммара Каддафі і королівської сім'ї Саудівської Аравії до Тома Круза і Роберта Де Ніро.

"У разі важливих подій, якщо я нервую під час готування, я готую все погано. Приходячи на кухню, я не користуюся телефоном; розмовляю тільки з рибою, яловичиною, бараниною. Дуже важливо зосередитися тільки на їжі", — каже він.

Утім, у Нью-Йорку він годує таких зірок, як Леонардо Ді Капріо і Роджер Федерер.

Шеф-кухар готував для Пап Римських і диктаторів

"Зазвичай для інших це ненормально, але для мене неважливо, готую я для тата, президента чи звичайної людини. Кожен чоловік, для якого я готую, — король, а кожна жінка, для якої я готую, — королева", — каже шеф-кухар.

У той час як папи і кардинали регулярно ласували його пастою і каннолі з кремом із фісташок і рікоти, він сказав, що найменша свобода вибору в меню у нього була під час найважливіших церковних свят.

"Кожен релігійний період у Католицькій церкві, наприклад, Різдво, дуже суворий щодо того, яку їжу подавати. На Великдень, наприклад, я готував баранину, і це дуже традиційно", — каже Сальво, який також подавав власні оригінальні страви.

Його вищезгаданий соус феттуччіне готують під час багатогодинного процесу, під час якого він повільно готує яловичину, помідори і овочі (включно з морквою і селерою) окремо, а потім змішує їх зі шматочком добірного свіжого італійського масла і шматком особливого сиру пармезан 48-місячної витримки.

Крім своїх "божественних" клієнтів, Ло Кастро також готував бенкети для інших великих діячів світової сцени.

Шеф-кухар Сальво Ло Кастро готує страви з усієї Італії

Наприклад, 2008 року він перебував на кухні під час саміту щодо Сардинії між російським лідером Володимиром Путіним і тодішнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.

"Коли справа стосувалася безпеки перед вечерею, існувала неймовірна кількість обмежень. Але після того, як я подав їжу, вони зайшли на кухню, щоб зробити комплімент, і це було приємно", — згадує він.

Ло Кастро народився в промисловому сицилійському місті Катанія і виріс у Лінгуаглоссі, на північ від міста, на вершині гори Етна. Його дід, Ніно, торгував фундуком і навіть отримав місцеве прізвисько "Король фундука". Ораціо, його дід по батьківській лінії, керував місцевою таверною.

Він почав готувати в 12 років, коли потоваришував із шеф-кухарем місцевого ресторану Gatto Blue.

Закінчивши школу шеф-кухарів, він почав свою кар'єру на розкішних курортах італійського острова, включно з шикарним палацом Сан Доменіко в Таорміні, де знімався другий сезон серіалу "Білий лотос", а також де нещодавно провели медовий місяць Джефф Безос і Лорен Санчес.

У Ватикані та скрізь, де він працював, Сальво також готував фокаччу аль помодоро — м'яку круглу сицилійську булку, всипану смаженими помідорами, сам робив пасту і ніжні фрикадельки за сімейним рецептом.

А першим зірковим гостем, який зустрівся з новим "американським" Папою Римським Левом XIV, став Аль Пачіно.