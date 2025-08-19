Колишній кухар Ватикану розповів, чим годував Папу Римського і диктаторів (фото)
Сальво Ло Кастро був кухарем одразу двох Пап: Іоанна Павла II і Бенедикта XVI, які дуже любили фрикадельки за рецептом його мами. А зараз він відкрив ресторан у Нью-Йорку.
Шеф-кухар Сальво Ло Кастро готував для пап та інших високопосадовців, а тепер готує для простих смертних Нью-Йорка у своєму новому ресторані Casasalvo в Сохо. Але йому є що розповісти про те, як харчуються у Ватикані, пише NYpost.
За свою легендарну кар'єру на кухні шеф-кухар Сальво Ло Кастро став зіркою в усьому світі та у Ватикані, готуючи пасту для пап, світових лідерів і кінозірок.
"Секрет у тому, що я готую все з душею. Ресторан — це мій дім, і люди, які обідають зі мною, не клієнти, а гості, які приходять до мене додому", — говорить Ло Кастро про свою філософію смачного харчування.
Хоча Ло Кастро стоїть за однойменною мережею популярних еспресо-барів, розкиданих Мангеттеном з 2022 року, його новий елегантний ресторан Casasalvo в Сохо, що відкрився в липні, дає можливість спробувати те, що він готував у Ватикані.
Кухарем Пап Римських Ло Кастро був протягом 10 років, підтримуючи особливі стосунки як з Папою Іоанном Павлом II, так і з Папою Бенедиктом XVI, подаючи фрикадельки своєї матері і названі на його честь феттучіні Касасальво, які тепер доступні широким масам.
"Кожен Папа — звичайна людина. Хоча Іван Павло був дуже харизматичним, для мене найкращим був Бенедикт. Він був абсолютно неймовірною людиною... його голос був для мене Богом у світі", — сказав він про католицького лідера Йозефа Ратцингера, який обіймав посаду Папи з 2005 по 2013 рік.
Ло Кастро готував для багатьох: від Муаммара Каддафі і королівської сім'ї Саудівської Аравії до Тома Круза і Роберта Де Ніро.
"У разі важливих подій, якщо я нервую під час готування, я готую все погано. Приходячи на кухню, я не користуюся телефоном; розмовляю тільки з рибою, яловичиною, бараниною. Дуже важливо зосередитися тільки на їжі", — каже він.
Утім, у Нью-Йорку він годує таких зірок, як Леонардо Ді Капріо і Роджер Федерер.
"Зазвичай для інших це ненормально, але для мене неважливо, готую я для тата, президента чи звичайної людини. Кожен чоловік, для якого я готую, — король, а кожна жінка, для якої я готую, — королева", — каже шеф-кухар.
У той час як папи і кардинали регулярно ласували його пастою і каннолі з кремом із фісташок і рікоти, він сказав, що найменша свобода вибору в меню у нього була під час найважливіших церковних свят.
"Кожен релігійний період у Католицькій церкві, наприклад, Різдво, дуже суворий щодо того, яку їжу подавати. На Великдень, наприклад, я готував баранину, і це дуже традиційно", — каже Сальво, який також подавав власні оригінальні страви.
Його вищезгаданий соус феттуччіне готують під час багатогодинного процесу, під час якого він повільно готує яловичину, помідори і овочі (включно з морквою і селерою) окремо, а потім змішує їх зі шматочком добірного свіжого італійського масла і шматком особливого сиру пармезан 48-місячної витримки.
Крім своїх "божественних" клієнтів, Ло Кастро також готував бенкети для інших великих діячів світової сцени.
Наприклад, 2008 року він перебував на кухні під час саміту щодо Сардинії між російським лідером Володимиром Путіним і тодішнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.
"Коли справа стосувалася безпеки перед вечерею, існувала неймовірна кількість обмежень. Але після того, як я подав їжу, вони зайшли на кухню, щоб зробити комплімент, і це було приємно", — згадує він.
Ло Кастро народився в промисловому сицилійському місті Катанія і виріс у Лінгуаглоссі, на північ від міста, на вершині гори Етна. Його дід, Ніно, торгував фундуком і навіть отримав місцеве прізвисько "Король фундука". Ораціо, його дід по батьківській лінії, керував місцевою таверною.
Він почав готувати в 12 років, коли потоваришував із шеф-кухарем місцевого ресторану Gatto Blue.
Закінчивши школу шеф-кухарів, він почав свою кар'єру на розкішних курортах італійського острова, включно з шикарним палацом Сан Доменіко в Таорміні, де знімався другий сезон серіалу "Білий лотос", а також де нещодавно провели медовий місяць Джефф Безос і Лорен Санчес.
У Ватикані та скрізь, де він працював, Сальво також готував фокаччу аль помодоро — м'яку круглу сицилійську булку, всипану смаженими помідорами, сам робив пасту і ніжні фрикадельки за сімейним рецептом.
